السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصحة الفلسطينية: 967 مجزرة ارتكبت فى حق العائلات الفلسطينية منذ بدء العدوان على غزة

أشرف القدرة
أشرف القدرة

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن 967 مجزرة ارتكبت في حق الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يبرر جرائمه بادعاءاته المستمرة بأنها تستهدف مسلحين.

وأضاف "القدرة" اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي، أن 15 شهيدًا وأكثر من 60 جريحًا إثر استهداف القافلة الطبية جنوب غزة واعترف الاحتلال باستهدافها، وارتكب مجزرة عند بوابة مجمع الشفاء الطبي، مؤكدًا أنه يجب على العالم أن لا يعطي ضوءا أخضر بصمته عن جرائم الاحتلال.

وأوضح القدرة أن الاحتلال استهدف ودمر 25 سيارة إسعاف منذ بدء العدوان، وأبلغنا الأمم المتحدة باستهداف الاحتلال لسيارات الإسعاف.

الصحة الفلسطينية قطاع غزة 967 مجزرة الفلسطينيين العدوان الإسرائيلى

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