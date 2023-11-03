مطالبًة بحماية دولية.. الصحة الفلسطينية: الاحتلال تعمد قصف قافلة الجرحى أمام مجمع الشفاء

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد قصف سيارات الإسعاف أمام مجمع الشفاء الطبي لمنع نقل المصابين إلى مصر لتلقي العلاج، مؤكدًا أن المجزرة الإسرائيلية راح ضحيتها 15 شهيدًا و60 جريحًا.

وأضاف "القدرة" خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة، أن وزارة الصحة الفلسطينية أبلغت الصليب الأحمر وفق القانون الدولي بتحرك قافلة سيارات الإسعاف المحملة بالجرحى من مجمع الشفاء الطبي، إلا أن الاحتلال استهدفها في أكثر من موقع وهي أمام باب المستشفى، وعند دوار أنصارـ وفي شارع الرشيد البحر المؤدي لجنوب قطاع غزة.

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، العالم لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الأطقم الطبية والإسعاف واختراق القوانين الدولية، مطالبًا كل الأطراف بإنشاء ممر آمن لخروج الجرحى ودخول القوافل الغذائية.

وحذّر المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، من الوضع الصحي الصعب في مستشفيات القطاع، مطالبًا بتدخل دولي فوري، مؤكدًا أن المستشفيات ستتحول إلى مقابر جماعية.