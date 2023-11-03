الجمعة 03 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدير "إسعاف غزة": الاحتلال يرتكب مجازر بحق المدنيين والأطقم الطبية

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال الدكتور إياد زقوت، مدير الإسعاف والطوارئ في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المجازر بحق الفلسطينيين بما يخالف وينتهك القوانين الدولية.

وأضاف "زقوت" خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف سيارات الإسعاف التي تقل الجرحى في قطاع غزة، ويكثف ضرباته على المنظومة الصحية بشكل شامل.

وأكد مدير الإسعاف والطوارئ في غزة، أن المستشفى الإندونيسي يعاني نقصًا كبيرًا في الكوادر الصحية والوقود اللازم لتشغيله، مشيرًا إلى أن المنظومة الصحية في القطاع انهارت تمامًا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

الإحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين المجازر القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

40% من شهداء ومصابى القصف الإسرائيلى للمستشفى الإندونيسى من الأطفال

القاهرة الإخبارية تعرض مشاهد استهداف قوات الاحتلال بوابة مجمع الشفاء بغزة

الدفاع المدنى بغزة: استهداف بوابة مستشفى الشفاء يؤكد أن الاحتلال دموى

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يستهدف مستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسى

القاهرة الإخبارية: أرقام كبيرة من الشهداء والمصابين جراء استهداف بوابة مجمع الشفاء

البنتاجون: طائرات أمريكية دون طيار تحلق فوق غزة للمساعدة فى استعادة المحتجزين

الصحة الفلسطينية: القصف الإسرائيلى يستهدف سيارات الإسعاف فى أكثر من موقع

جيش الاحتلال: إصابة 260 جنديًا فى غزة منذ بدء الاجتياح البرى

الأكثر قراءة

ما وراء مجازر إسرائيل فى مستشفيات غزة.. ازدواجية معايير غربية ومحاولة جديدة للتهجير

40% من شهداء ومصابى القصف الإسرائيلى للمستشفى الإندونيسى من الأطفال

مجزرة إسرائيلية جديدة.. استهداف سيارات الإسعاف أمام مستشفى الشفاء الطبي

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

لن تحجبوا الحقيقة.. كواليس 3 اعتداءات للاحتلال الإسرائيلى على طاقم "القاهرة الإخبارية"

بلينكن: أرى أطفالى فى صور الفلسطينيين المُنتشلين من تحت الأنقاض فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

حسين دعسة

تلويحة بلينكن ودحرجة نصرالله.. الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة

د.كريمة الحفناوى

قاطعوا مجرمى الحرب قتلة الأطفال

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: الإبعاد الجماعى فى العقيدة الصهيونية (3)

محمد رفعت

مصر على كل الجبهات!

عبد الرحيم طايع

حدودنا الجغرافية وحدود الآخرين

محمد عبدالعزيز

بلا مَنّ ولا أذى.. جهد المُقل وأضعف الإيمان

جلال حمام

أمننا القومى خط أحمر.. قادرون على حمايته

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن: أرى أطفالى فى صور الفلسطينيين المُنتشلين من تحت الأنقاض فى غزة

بلينكن: قدمنا نصيحة إلى إسرائيل لتقليل عدد الضحايا المدنيين فى غزة

الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل جنديين إضافيين فى غزة