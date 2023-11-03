مدير "إسعاف غزة": الاحتلال يرتكب مجازر بحق المدنيين والأطقم الطبية

قال الدكتور إياد زقوت، مدير الإسعاف والطوارئ في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المجازر بحق الفلسطينيين بما يخالف وينتهك القوانين الدولية.

وأضاف "زقوت" خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف سيارات الإسعاف التي تقل الجرحى في قطاع غزة، ويكثف ضرباته على المنظومة الصحية بشكل شامل.

وأكد مدير الإسعاف والطوارئ في غزة، أن المستشفى الإندونيسي يعاني نقصًا كبيرًا في الكوادر الصحية والوقود اللازم لتشغيله، مشيرًا إلى أن المنظومة الصحية في القطاع انهارت تمامًا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.