الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

40% من شهداء ومصابى القصف الإسرائيلى للمستشفى الإندونيسى من الأطفال

المستشفى الإندونيسي
المستشفى الإندونيسي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن مدير المستشفى الإندونيسي أعلن عن أن 40% من الشهداء والمصابين في القصف الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى منذ قليل من الأطفال.

واستهدفت طائرات الإحتلال الإسرائيلي 3 مستشفيات من بينها مجمع الشفاء الطبي ومستشفى القدس بجانب المستشفى الإندونيسي.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة إن إسرائيل استهدفت قافلة من سيارات الإسعاف خرجت من مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم إنه ينظر في التقرير، ولم تتمكن رويترز حتى الآن من التحقق من التقرير.

 

القاهرة الإخبارية المستشفى الأندونيسي الأطفال

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