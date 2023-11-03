الدفاع المدنى بغزة: استهداف بوابة مستشفى الشفاء يؤكد أن الاحتلال دموى

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يستهدف المواطنين الآمنين العزل في قطاع غزة، منوهًا إلى أن استهداف بوابة مستشفى الشفاء في غزة يؤكد أنه احتلال دموي يريد إيقاع أكبر عدد من الشهداء.

وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، اليوم الجمعة، في مداخلة هاتفية له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف أي طواقم إسعاف تصل إلى أماكن المصابين لإنقاذهم، ويرتكب عمليات إبادة جماعية منذ أول يوم للعدوان الإسرائيلي على القطاع.