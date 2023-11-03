الجمعة 03 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الدفاع المدنى بغزة: استهداف بوابة مستشفى الشفاء يؤكد أن الاحتلال دموى

قصف مستشفى الشفاء
قصف مستشفى الشفاء غزة

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يستهدف المواطنين الآمنين العزل في قطاع غزة، منوهًا إلى أن استهداف بوابة مستشفى الشفاء في غزة يؤكد أنه احتلال دموي يريد إيقاع أكبر عدد من الشهداء.

وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، اليوم الجمعة، في مداخلة هاتفية له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف أي طواقم إسعاف تصل إلى أماكن المصابين لإنقاذهم، ويرتكب عمليات إبادة جماعية منذ أول يوم للعدوان الإسرائيلي على القطاع.

القاهرة الإخبارية الإحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء إبادة جماعية

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: أرقام كبيرة من الشهداء والمصابين جراء استهداف بوابة مجمع الشفاء

البنتاجون: طائرات أمريكية دون طيار تحلق فوق غزة للمساعدة فى استعادة المحتجزين

الصحة الفلسطينية: القصف الإسرائيلى يستهدف سيارات الإسعاف فى أكثر من موقع

جيش الاحتلال: إصابة 260 جنديًا فى غزة منذ بدء الاجتياح البرى

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يستهدف سيارة إسعاف كانت تنقل جرحى باتجاه معبر رفح

حسن نصر الله: الهجوم على القواعد الأمريكية فى العراق قرار حكيم وصائب

حسن نصرالله: أمريكا تستطيع أن توقف العدوان على غزة

حسن نصرالله لـ"الاحتلال": سترتكب أكبر حماقة فى تاريخك إذا اعتديت على لبنان

الأكثر قراءة

مجزرة إسرائيلية جديدة.. استهداف سيارات الإسعاف أمام مستشفى الشفاء الطبي

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

لن تحجبوا الحقيقة.. كواليس 3 اعتداءات للاحتلال الإسرائيلى على طاقم "القاهرة الإخبارية"

متحدث البترول لـ"الدستور": تثبيت أسعار السولار يحقق التوازن بين الاقتصاد ومصلحة المواطن

خبير اقتصادى لـ"الدستور": ارتفاع سعر البنزين أمر متوقع بسبب الأحداث العالمية

الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل جنديين إضافيين فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قاطعوا مجرمى الحرب قتلة الأطفال

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: الإبعاد الجماعى فى العقيدة الصهيونية (3)

محمد رفعت

مصر على كل الجبهات!

عبد الرحيم طايع

حدودنا الجغرافية وحدود الآخرين

محمد عبدالعزيز

بلا مَنّ ولا أذى.. جهد المُقل وأضعف الإيمان

جلال حمام

أمننا القومى خط أحمر.. قادرون على حمايته

د. محمد عفيفي

وعد بلفور

ماجد حبته

استفزاز كوريا الشمالية!

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل جنديين إضافيين فى غزة

منسق مجلس الأمن القومى الأمريكى: ممتنون لقيادة وجهود الرئيس السيسى فى أزمة غزة

بعد لقاء نتنياهو وبلينكن.. مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى: الوقود لن يدخل غزة