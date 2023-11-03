القاهرة الإخبارية: أرقام كبيرة من الشهداء والمصابين جراء استهداف بوابة مجمع الشفاء

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من أمام مستشفى ناصر بخان يونس، إن الطائرات الحربية التابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مساء اليوم الجمعة، البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء الطبي، حيث كانت هذه البوابة ممتلئة بحركة سيارات الإسعاف التي كانت تنقل الشهداء والجرحى من أماكن الغارات المتفرقة التي تقع في داخل مدينة غزة.

وأضاف جبر، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن عددًا من السيارات الإسعاف تضررت بفعل هذا القصف، فيما أصيب واستهدف عدد كبير من المتواجدين في داخل المجمع من النازحين، مؤكدًا أن مستشفيات قطاع غزة مليئة بأعداد كبيرة من الجرحى إثر القصف الإسرائيلي المتواصل.

وتابع: "أرقام كبيرة من الشهداء والمصابين في صفوف الفلسطينيين النازحين بمجمع الشفاء الطبي الذي يضم عددًا كبيرًا من الشهداء والمصابين بجانب وجود 16 ألف نازح جراء القصف المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة للاحتماء بداخله"، مؤكدًا أن أي استهداف لهذه البوابة القريبة جدًا من مباني المستشفى يعني إيقاع عدد كبير من الشهداء والجرحى بسبب الغارة التي حدثت.