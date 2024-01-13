السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب حازم الجندي يستنكر إدعاءات فريق دفاع الاحتلال حول غلق مصر لمعبر رفح أمام المساعدات الإنسانية لغزة

النائب حازم الجندي
النائب حازم الجندي

استنكر النائب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد ادعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية حول دور مصر في القضية الفلسطينية، وتوجيه اتهامات للدولة المصرية بأنها شريك في عملية الإبادة الجماعية التي تجرى في الأراضي الفلسطينية بدعوى رفضها دخول المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، وأنها السبب في غلق معبر رفح في وجه الفلسطينيين والتسبب في التجويع الكامل لأكثر من مليون فلسطيني.

وأكد الجندي أن إسرائيل تحاول درء التهم عن نفسها وإلصاقها بمصر للتشويش على جرائمها التي ترتكبها بحق الإخوة الفلسطينيين، مشيرا إلى أن مصر منذ اندلاع الحرب في ٧ أكتوبر الماضي وهي تبذل جهودا كبيرة في حل القضية، ووقف الصراع العربي الإسرائيلي حتى لا تتسع رقعته ويؤثر على الأمن القومي للمنطقة، فضلا عن مرور العشرات من الشاحنات والقوافل التي تحمل الوقود والمساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في غزة، فضلا عن تواصلها العربي والإقليمي والدولي لحل الأزمة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن العالم  يشهد بجهود مصر نحو الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ومحاولة فرض السلام بالمنطقة والعمل على حماية حقوق الشعب الفلسطيني والحفاظ على القضية الفلسطينية من النهاية التي يسعى إليها الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على رفض مخططات التهجير القسري لأهالي غزة والتلويح باللجوء إلى الحدود المصرية التي تمثل خطا أحمر وأمن قومي لا يسمح المساس به تحت أي ظرف من الظروف.

وشدد مساعد رئيس حزب الوفد أن تلك المحاولات الفاشلة من الكيان الصهيوني لن ترجئ مصر عن موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق الأشقاء في فلسطين في إقامة دولتهم ووصول المساعدات الإنسانية اللازمة لهم، ومحاكمة المسؤول عن جرائم الإبادة الجماعية التي شهدتها الأراضي الفلسطينية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وثمّن الجندي توجه جمهورية جنوب إفريقيا بملف قانوني شامل حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي وما يرتكبه من إبادة جماعية وتعدٍ سافر على حق الشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، داعيا المجتمع الدولي لضرورة التخلي عن صمته والدفع نحو مسار الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف الحرب على غزة.

النائب حازم الجندي فريق الدفاع الاسرائيلي القضية الفلسطينية مصر الإبادة الجماعية

مواد متعلقة

النائب إيهاب وهبة: إدعاءات دفاع الاحتلال أمام العدل الدولية بشأن مصر محض إدعاءات وأكاذيب

قيادي بـ"مستقبل وطن": ادعاءات إسرائيل محاولة للتنصل من جرائمها في غزة

أمين سر "حقوق الإنسان بالشيوخ" إدعاءات إسرائيل أمام "العدل الدولية" كاذبة

حزب الاتحاد: إسرائيل تحاول التنصل من جرائمها بإلصاق الادعاءات كاذبة بمصر

برلمانية: "الأكاذيب الإسرائيلية لن تنال من مصر.. ومستمرون فى دعم القضية الفلسطينية"

ردًا على أكاذيب إسرائيل.. جيهان مديح: "لا مجال للمزايدة على دور مصر"

برلمانية: لقاء الرئيس السيسى وبلينكن يؤكد أهمية مصر فى استقرار المنطقة

برلمانى: جهود الرئيس السيسى لوقف إطلاق النار فى غزة محل اهتمام العالم

الأكثر قراءة

عاجل| وسط رفض مصري وعربي للتهجير.. دويتش فيليه: التحريض الإسرائيلي يزداد ضد الفلسطينيين

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

اليوم.. أولى جلسات محاكمة رضا عبدالعال بسب ثلاثي الأهلي

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولي على عشرات المركبات في الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!