نشرة الظهيرة| 3 أسباب تدفع كولر لرفض التفريط في الشناوي.. وخارجية أمريكا: تعاون بين واشنطن والدول العربية لإقامة دولة فلسطينية

تنوعت أخبار الظهيرة اليوم، ما بين سياسية وفنية واجتماعية، فضلًا عن تطورات الأوضاع في غزة، وترصد "الدستور أبرزها من خلال نشرة أخبار الظهيرة.

3 أسباب تدفع كولر لرفض التفريط في الشناوي (خاص)

اشترط السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، لمنح موافقته على رحيل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول في الميركاتو الشتوي الجاري، حال تلقي النادي عرضا يفوق الـ 10 ملايين دولار، التعاقد مع حارس بديل صاحب خبرات كبيرة.

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن كولر أبلغ لجنة التخطيط للكرة بالنادي بصعوبة التفريط في الشناوي لعدة أسباب أبرزها أنه قائد الفريق وصاحب الدور الأكبر في استقرار غرفة الملابس وكذلك التوقيت الصعب في منتصف الموسم والفريق بحاجة ماسة إلى جهوده للمنافسة بقوة على لقبي الدوري وكأس مصر ولقب دوري أبطال أفريقيا.

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خارجية أمريكا: تعاون بين واشنطن والدول العربية لإقامة دولة فلسطينية وإعادة إعمار غزة

قال "مات ميلر" المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في تصريحات لقناة MSNBC أمس الجمعة ونقلتها صحيفة ذا هيل الأمريكية، إن هناك تعاونًا بين واشنطن والدول العربية لتحسين حياة الشعب الفلسطيني في غزة.

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محذرة من التصعيد فى الضفة الغربية.. وثيقة من الشاباك تطالب نتنياهو برد عائدات الضرائب

قدّم جهاز الشاباك وثيقة تطالب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بالتحرك بشكل عاجل لمنع تصعيد وشيك في الضفة الغربية، حسب تقرير نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

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مصدر ينفي لـ"الدستور" نشوب حريق بحديقة الحيوان بالجيزة

كشف مصدر مسؤول بحديقة حيوان الجيزة، حقيقة الحريق الذي نشب بالحديقة خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أنه ليس حريقًا، وإنما عمال الحديقة كانوا يحرقون قش وأوراق الأشجار لتدفئة الحيوانات داخل الحديقة، وتم إطفاء النيران عقب التدفئة مباشرًا ولم يكن حريقًا.

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أسعار الخضروات اليوم السبت في سوق العبور للجملة

شهدت أسعار الخضراوات اليوم السبت في سوق العبور للجملة لدى التجار استقرارا، حيث سجَّل سعر الطماطم بين 3.5 و5 جنيهات للكيلو، والبطاطس ما بين 5 و10 جنيهات للكيلو، وجاء سعر البصل ما بين 10 و21 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضروات اليوم السبت

سعر الكوسة من 7-15 جنيهًا للكيلو.

سعر الجزر من 2.5- 4 جنيهات للكيلو.

سعر الفاصوليا من 8-12 جنيها للكيلو.

سعر الملوخية من4 - 7 جنيهات للكيلو.

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