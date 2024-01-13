بيان مصر بشأن تصاعد العمليات العسكرية فى البحر الأحمر يتصدر اهتمام الصحف

تصدر بيان مصر بشأن تصاعد العمليات العسكرية في منطقة البحر الأحمر، اهتمام صحيفتي (أخبار اليوم) و(الأهرام) الصادرتين، صباح اليوم السبت، بالإضافة إلى الأخبار ذات الاهتمام المحلي والدولي.

ففي (أخبار اليوم) وتحت عنوان (مصر تعرب عن قلقها إزاء الغارات الجوية على مواقع باليمن).. ذكرت الصحيفة أن جمهورية مصر العربية أعربت- في بيان لوزارة الخارجية- عن قلقها البالغ إثر تصاعد العمليات العسكرية في منطقة البحر الأحمر، والغارات الجوية التي تم توجيهها لعدد من المناطق داخل جمهورية اليمن، داعيةً لضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك أمن الملاحة في البحر الأحمر.

وأضافت الصحيفة أن مصر اعتبرت التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر واليمن مؤشرًا واضحًا على ما سبق، وحذرت مرارًا وتكرارًا من مخاطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدة على حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب القائمة ضد المدنيين الفلسطينيين، لتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات والتهديد للسلم والأمن الدوليين.

وفي الشأن المحلي.. ذكرت (أخبار اليوم)- تحت عنوان (خط طيران جديد من القاهرة إلى مصراتة)- أن الشركة القابضة لمصر للطيران قررت تشغيل رحلات جديدة مباشرة إلى مدينة مصراتة بليبيا، وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للخطة الطموحة التى تنتهجها الشركة لتوسيع شبكتها في القارة الإفريقية والوصول إلى العديد من النقاط الحيوية بها، خاصة مع تواجد المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية، وبهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الشركة يحيى زكريا القول إنه من المقرر بدء تشغيل الخط الجديد اعتبارًا من 25 يناير الحالي بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا كل يوم خميس، لتصبح بذلك النقطة الثالثة لمصر للطيران في ليبيا بعد بني غازي ومعتيقية بطرابلس.

تعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الخزانة العامة

وفي الشأن الاقتصادي، ذكرت (الأهرام)- تحت عنوان (معيط: أولوية للمنتجات المحلية فى التعاقدات الحكومية لتوطين الصناعة وتشجيع القطاع الخاص)- أن وزارة المالية بدأت جلسات المناقشات مع الجهات الإدارية حول مشروعات موازناتها للعام المالى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ على ضوء قانون المالية العامة الموحد، بما يسهم فى تحديد الاحتياجات الفعلية وفقًا للأولويات التنموية، على نحو يساعد فى تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، مع الالتزام بالانضباط المالى من خلال تعظيم جهود رفع كفاءة الإنفاق العام من أجل ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

وأضافت الصحيفة أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، استعرض مع رؤساء قطاعات الموازنة الموقف التنفيذي لإعداد مشروع موازنة العام المالي الجديد، موجهًا بتعظيم الاستفادة من الهيكل المستحدث والمطور لوزارة المالية، الذي يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات أكثر شمولًا ومرونة وتأثيرًا على حياة الناس، بما يضمن الجودة، وزيادة قاعدة المستفيدين من المخصصات الموازنية، وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الخزانة العامة.

إعطاء الأولوية في التعاقدات الحكومية للمنتجات المصرية

وتابعت أن الوزير أكد ضرورة التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقًا لرؤية مؤسسية موحدة، ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية من خلال التحول لموازنة "البرامج والأداء"، لافتًا إلى أهمية إدارة حوار أكثر فعالية مع ممثلى الجهات الإدارية على ضوء محددات منشور إعداد الموازنة العامة للدولة، بما يجعلنا أكثر قدرة على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة، والتعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، والتوظيف الأمثل للنظم الموازنية الإلكترونية فى تعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات العامة.

وأردفت أن الوزير شدد في تعليماته على إعطاء الأولوية في التعاقدات الحكومية للمنتجات المصرية، وإن زاد سعرها عن نظيرتها الأجنبية في حدود 15%، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة من خلال تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات فى شتى القطاعات، خاصة ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية أيضًا، على نحو يفتح آفاقًا واعدة للتصدير، والنفاذ للأسواق الدولية.

تهديد الملاحة فى البحر الأحمر

وعالميًا وتحت عنوان (أمريكا وبريطانيا تشنان هجمات على مواقع عسكرية للحوثيين).. ذكرت (الأهرام) أن قوات القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بالتنسيق مع بريطانيا، وبدعم من أستراليا وكندا وهولندا نفذت، فجر أمس الجمعة، ضربات مشتركة من الجو والبحر على أهداف عسكرية تابعة للحوثيين فى اليمن، بهدف إضعاف قدرة الجماعة على استهداف السفن وتهديد الملاحة فى البحر الأحمر.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس الأمريكى جو بايدن هدد بتوجيه المزيد من الإجراءات ضد ميليشيا الحوثى ووصف الغارات بالناجحة، وقال إن القوات الأمريكية والبريطانية نفذت بنجاح ضربات ضد عدد من الأهداف فى اليمن يستخدمها المتمردون الحوثيون لتعريض حرية الملاحة للخطر في البحر الأحمر.

وأشارت إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أكد أن الضربات التي شنتها القوات الأمريكية والبريطانية ضد أهداف تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن تهدف إلى تعطيل وإضعاف قدرات الحوثيين لتعريض البحارة للخطر وتهديد التجارة العالمية في أحد الممرات المائية الأكثر أهمية في العالم، وأكد أن إجراء التحالف يبعث برسالة واضحة إلى الحوثيين مفادها أنهم سيتحملون المزيد من التكاليف إذا لم ينهوا هجماتهم غير القانونية.