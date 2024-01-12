الخشت: جامعة القاهرة حققت نجاحًا كبيرًا فى التصنيفات الدولية بدعم الرئيس السيسى

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الدعوة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة مواكبة التعليم لسوقي العمل المحلية والدولية ومجاراة الجامعات العالمية ذات التصنيف ضمن أفضل 100 جامعة، كانت بمثابة إشارة للانفتاح على العالم في كل التخصصات المتقدمة، وبما يسهم في التوجه العالمي، وهو ما حققت فيه جامعة القاهرة نجاحًا كبيرًا بدعم الرئيس السيسي، سواء من حيث التعاون والشراكات الدولية أو التواجد في مراكز مرموقة بالتصنفيات الدولية المختلفة.

وقال الدكتور الخشت، خلال الملتقى الرابع للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم الذي عقد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط تحت عنوان: "التعليم العتيق في إفريقيا: العلم والسلم" بحضور الرئيس محمد الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والرئيس آداما بارو، رئيس جمهورية غامبيا، والشيخ العلامة عبد الله بن بيه، رئيس منتدى أبو ظبي للسلم، وكوكبة من الوزراء ورؤساء الجامعات والمفتين، إن جامعة القاهرة أعدت ونفذت استراتيجية تحول الجامعة إلى بيت خبرة، وهو ما أدى إلي تحقيق التقدم الصناعي والزراعي والتجاري، وأصبحت الجامعة منصة لتطوير الخطاب الديني، وتدريب أئمة المساجد بكل ما يحمل ذلك من دلالات، وتسليحهم بعلوم العصر، والجمع بين العلم العتيق والعلم الحديث في بوتقة واحدة منصهرة التركيب.

وأضاف الدكتور الخشت، أنه طبقًا للمؤشرات الدولية، حققت جامعة القاهرة تقدمًا كبيرًا على المستوى العالمي لسد الفجوة المعرفية مع الجامعات المتقدمة، وأصبحت الآن جامعة عالمية من جامعات الجيل الرابع؛ بعد أن كانت جامعة من جامعات الجيل الثاني، حيث استطعنا أن ننشي جامعة جديدة على النمط الدولي هي جامعة القاهرة الدولية، وهي تعمل الآن طبقا درجات علمية دولية مع الجامعات والهيئات العالمية المرموقة، كما قمنا بإنشاء وتطوير كليات لوظائف المستقبل، وعلى سبيل المثال: افتتاح أول كلية لعلوم النانو تكنولوجي الشرق الأوسط.

تقدم غير مسبوق في مجال التصنيفات العالمية

وتابع: "حققت جامعة القاهرة تقدمًا غير مسبوق في مجال التصنيفات العالمية، حيث اخترقت لأول مرة في تاريخها جزئيًا حاجز أفضل ٥٠ جامعة عالمية في إحدى التخصصات وإدراج 5 تخصصات ضمن أفضل 100، في تصنيف QS البريطاني للتخصصات، ولأول مرة في تاريخها، قفزت جامعة القاهرة، خلال عام واحد، 184 مركزا بالتصنيف الإنجليزي (كيو إس) لعام 2023/ 2024، بالإضافة إلى التقدم مائة مركز دفعة واحدة في تصنيف شنغهاي العام".

وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة أصبحت الأولى عربيًا في مؤشر الإبداع والريادة والابتكار في التصنيف العربي للجامعات العربية، وتم تطوير شامل لمنظومة البحث العلمي، وظهرت نتائجه في التقدم الكبير للجامعة ودخولها المربع الذهبي للبحث العلمي على مستوى العالم Q1 ضمن أفضل 25% عالميا في تصنيف سيماجو Scimago الدولي، إلى جانب إطلاق أكبر مشروع في تاريخ الجامعة لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية والدينية في التخصصات البينية والمتكاملة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن عدد الأبحاث المنشورة دوليًا في عام واحد فقط بلغ 6514 بحثًا، فضلا عن احتلال مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة (JAR) في المركز السابع عالميًا وتقدم مجلة الطب البيطري إلى المركز الثامن عالميًا، واستحداث وتطوير حوالي 1322 من البرامج، وتطوير 15 ألف مقرر لسد الفجوة العلمية مع العالم المتقدم.