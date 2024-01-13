الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلًا والعظمى بالقاهرة 19

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم السبت، طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

ومتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على محافظة مطروح تمتد مساءً إلى (الإسكندرية- البحيرة- كفرالشيخ- دمياط- بورسعيد) على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم أيضًا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (70:60 كم/ س)، وارتفاع الموج (3.5:2.5 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10.