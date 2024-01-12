"الفراعنة والأسود والأفيال" أشهر ألقاب منتخبات "كان 2023"

تشعل ألقاب المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق منافساتها بكوت ديفوار غدا السبت حماس عشاق الساحرة المستديرة في القارة السمراء، وتتردد على ألسنتهم في المدرجات والشوارع والميادين ويتفاءلون بها في كثير من الأحيان.

وتتنوع مسميات هذه الألقاب، فتارة ترتبط بالحيوانات أو الطيور الأكثر شهرة، وتارة أخرى تعبر عن تاريخ الدول المشاركة في البطولة، ويعد لقب "الأسود" أو "النسور" الأكثر شيوعا بين منتخبات أفريقيا.

منتخب مصر صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة

أما ألقاب أشهر المنتخبات الفائزة بكأس الأمم الأفريقية والمشاركة في "الكان 34" بكوت ديفوار، فيطلق على المنتخب الوطني صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 7 ألقاب الأعوام (1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010) لقب "الفراعنة"، نسبة إلى قدماء المصريين، والأسر الفرعونية، التي حقق ملوكها الكثير من الإنجازات، منها الأهرامات التي تعد إحدى عجائب الدنيا السبع.

وإلى جانب كونه أكثر المنتخبات فوزا باللقب القاري، يحمل المنتخب المصري الرقم القياسي لعدد المشاركات في تاريخ البطولة، برصيد 24 مشاركة.

أما المنتخب الكاميروني الذي حصد اللقب خمس مرات أعوام 1984، 1988، 2000، 2002، 2017 احتل بها المركز الثاني، فيطلق عليه اسم (الأسود غير المروضة)، نظرا للقوة البدنية الكبيرة التي يتمتع بها لاعبوه، بالإضافة إلى انتشار الأسد الأفريقي على ساحل المحيط الأطلنطي.

ويلقب منتخب غانا الفائز باللقب 4 مرات في تاريخه كان آخرها عام 1982 باسم منتخب "النجوم السوداء" أو "بلاك ستارز".

أما منتخب السنغال حامل لقب النسخة الأخيرة والوحيدة في تاريخه (الكاميرون 2021)، فيطلق عليه مشجعوه "أُسود التيرانجا"، والتيرانجا هي كلمة في إحدى اللهجات المحلية ترمز للقوة وكرم الضيافة الذي يشتهر به شعب السنغال.

ويطلق على منتخب المغرب المتُوج باللقب مرة وحيدة، نسخة 1976 اسم "أسود الأطلس" نسبة إلى جبال الأطلس الممتدة في المغرب، فضلا عن قرب المحيط الأطلسي وامتداد هذا المحيط على مساحة كبيرة من المملكة المغربية.

"النسور الخضراء" نسبة للقوة والسرعة

ومن بين المنتخبات التي تلقب بأسماء الطيور منتخب نيجيريا الملقب باسم "النسور الخضراء"، نسبة للقوة والسرعة، كما أن نيجيريا تتخذ من النسر شعارا لها، ووصفها بالخضراء جاء نسبة للون علم وقميص المنتخب النيجيري.

ويطلق على منتخب تونس لقب "نسور قرطاج"، افتخارا بالمدينة التي تعد مهد الحضارة التونسية وعاصمة الدولة القديمة في العصر الفينيقي، فيما يطلق على منتخب مالي "النسور" اشتقاقا من رمز الدولة المتمثل في النسر، لأن النسر له أهمية في الأساطير الخاصة بشعب مالي.

ويحمل منتخب الجزائر الذي حقق لقب كأس أمم إفريقيا مرتين عامي 1990 و2019 من أصل 19 مشاركة له في تاريخ البطولة، لقب "محاربي الصحراء"، و"الخضر" بسبب اللون الأخضر المتواجد في العلم الجزائري.

كما أن لديه لقبا آخر هو " ثعالب الصحراء" في ظل انتشار الثعالب بكثرة في صحراء الجزائر وما تتميز به من دهاء وسرعة كبيرة ما جعل شعب الجزائر يتخذه كرمز للمنتخب كناية عن الذكاء والمكر.

أما منتخب كوت ديفوار مستضيف البطولة، والذي سبق له الفوز بالبطولة للمرة الأولى عام 1992 بالسنغال، والمرة الثانية عام 2015 في غينيا الإستوائية فيلقب بـ"الأفيال" نظرا للمكانة الكبيرة التي يحتلها الفيل في البلاد حتى أن تسمية البلد مصدرها قرون هذا الحيوان.

ويحمل منتخب جنوب أفريقيا الفائز بالبطولة القارية مرة واحدة في تاريخه عام 1996، لقب "البافانا بافانا"، والأخيرة تعني "الأولاد" باللغة المحلية.

بدوره، يتخذ منتخب زامبيا الذي توج هو الآخر باللقب مرة واحدة عام 2012 لقب "الرصاصات النحاسية"، فيما يحمل منتخب بوركينا فاسو اسم " الخيول".