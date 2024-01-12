6 ملاعب تستضيف "كان".. "فيليكس أوفوي بوانيي" لمباريات الفراعنة

تنطلق في كوت ديفوار غدا السبت بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في نسختها الـ34 التي تقام منافساتها على ستة ملاعب في خمس مدن مختلفة على رأسها العاصمة الاقتصادية "أبيدجان".

ويشارك منتخب مصر في البطولة التي تقام خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 9 فبراير المقبل، على رأس المجموعة الثانية، التي تضم أيضا منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق وتقام مبارياتها على ملعب فيليكس هوفويت-بوانيي.

ويشارك 24 منتخبا في "كان 2023" للمرة الثالثة على التوالي بعد النسختين السابقتين اللتين أقيمتا في كل من مصر عام 2019 والكاميرون عام 2021.

وقسمت المنتخبات المشاركة إلى ست مجموعات تضم كل مجموعة أربعة فرق، ومع نهاية الدور الأول تتأهل المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، وتلحق بها أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث، في حين ستلعب بقية مباريات كأس أمم أفريقيا بنظام خروج المغلوب، وذلك بداية من دور الـ16.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها استضافة كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار، بعد نسخة 1984 التي اختتمت بتتويج منتخب الكاميرون بطلًا بعد الفوز على نيجيريا في النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتستضيف كوت ديفوار البلد الواقع في غرب أفريقيا بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم "كان 2023" في خمس مدن تشمل أبيدجان وياموسوكرو، وكورهوغو، وسان بيدرو، وبواكيه، وتقام منافسات البطولة على ستة ملاعب بينها اثنان في أبيدجان.

1- ملعب الحسن واتارا "إبيمبيه الأولمبي"

يقع ملعب الحسن واتارا في مدينة أبيدجان العاصمة الإقتصادية لكوت ديفوار، ويمكنه احتضان مباريات كرة القدم والريجبي، إضافة إلى ألعاب القوى.

وبلغت تكلفة بناء الملعب الذي يتسع لـ60 ألف متفرج، نحو 96 مليون يورو.

ومن المقرر أن يستضيف سلسلة من المباريات المثيرة منها المباراة الافتتاحية بين كوت ديفوار وغينيا بيساو، بالإضافة إلى المباراة النهائية للبطولة في 11 فبراير المقبل.

وتقام على ملعب الحسن واتارا مباريات المجموعة الأولى التي تضم منتخبات كوت ديفوار -البلد المضيف- ونيجيريا وغينيا الإستوائية وغينيا بيساو.

2- ملعب فيليكس هوفويت-بوانيي

يقع ملعب فيليكس هوفويت-بوانيي في مدينة أبيدجان أيضا، ويحمل اسم أول رئيس للبلاد، فيليكس هوفويت بوانيي (خلال الفترة من 1960 حتى وفاته عام 1993).

وكان أحد الملاعب التي استضافت فيها كوت ديفوار كأس الأمم الأفريقية عام 1984، وتبلغ طاقته الاستيعابية نحو 33 ألف متفرج.

وتقام على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي مباريات المجموعة الثانية التي تضم منتخبات مصر وغانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

ملعب فيليكس هوفويت

3- ملعب تشارلز كونان باني

يتواجد الملعب في مدينة "ياموسوكرو" (وسط البلاد) العاصمة السياسية والإدارية لكوت ديفوار منذ عام 1983، وتم تدشينه بصفة رسمية عام 2018، وهو يتسع لـ 20 ألف متفرج، وبداية من عام 2021 بدأ يحتضن مباريات الدوري الإيفواري.

وتقام على ملعب تشارليز كونان باني مباريات المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات السنغال والكاميرون وغينيا وجامبيا.

4- ملعب السلام

يتواجد ملعب السلام في مدينة "بواكيه" ثاني أكبر مدن البلاد (وسط كوت ديفوار)، ويتسع لنحو 40 ألف متفرج .

وقد تم تدشينه عام 1984 لاحتضان كأس أمم أفريقيا بنفس العام، وقد قررت الحكومة إعادة إصلاحه عام 2018، ليصبح شكله مغايرا عن السابق، بعد أن تقرر إزالة مضمار ألعاب القوى، إضافة إلى تسقيف المدرجات.

وتقام على ملعب السلام مباريات المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا.

5- ملعب أمادو جون كوليبالي

يقع الملعب في مدينة "كورهوغو" شمال كوت ديفوار، ويتسع لـ 20 ألف متفرج.

وكانت الحكومة الإيفوارية قد قررت إنشاء الملعب لاحتضان مباريات "كان 2023".

وتقام على ملعب أمادو جون كوليبالي مباريات المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات تونس ومالي وجنوب أفريقيا وناميبيا.

6- ملعب لوران بوكو

كأس الأمم الإفريقية

يقع الملعب في مدينة سان بيدرو الساحلية (غرب البلاد)، وقد قررت حكومة كوت ديفوار إنشاءه بهدفه احتضان بعض مباريات المسابقة القارية، علما أنه يتسع لـ 20 ألف متفرج، وانطلقت فيه الأشغال عام 2018، وتم افتتاحه رسميا في 12 سبتمبر 2023.

واعتبر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) افتتاح ملعب "لوران بوكو" في سان بيدرو، علامة فارقة أخرى في رحلة كوت ديفوار استعدادا للبطولة.

وتقام على ملعب "لوران بوكو" مبريات المجموعة السادسة التي تضم منتخبات المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.