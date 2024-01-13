السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

3 طلبات مناقشة عامة أمام مجلس النواب غدا

مجلس النواب
مجلس النواب

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلساته العامة غدًا الأحد.

وطبقا لجدول أعمال جلسات مجلس النواب، فمن المقرر أن يناقش المجلس ٣ طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة.

وجاءت طلبات المناقشة العامة كالتالي:

1. العضو فتحي قنديل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر طن قصب السكر.

2. العضو سناء السعيد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق.

3. العضو مرثا محروس وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن موجبات مواجهة آثار التضخم الاقتصادي.

تعديلات قانون هيئة الشرطة

كما سيناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.

مجلس النواب الحكومة طلبات مناقشة عامة مشروع قانون قانون الشرطة

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