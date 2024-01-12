الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: "جرائم الاحتلال موثقة.. ومعبر رفح المصري لم يغلق منذ بداية الحرب"

النائب إبراهيم الديب
النائب إبراهيم الديب

أدان النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة،  ادعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي حول معبر رفح، وإقحام اسم مصر، مؤكدا أن الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال موثقة بالصوت والصورة، والعالم كله يشاهد يوميا ما يقوم به جيش الاحتلال من ممارسات إجرامية بحق الشعب الفلسطينى الأعزل.

وأكد “الديب” في تصريحات له، أن جيش الاحتلال يقتل يوميا أطفال وشيوخ ونساء ويقصف مستشفيات ومدارس ومساكن أبرياء، كل ذلك موثق بالصوت والصورة، وتريد دولة الاحتلال القضاء على جميع ملامح غزة بالحرب والدمار، ومع كل هذا هناك تعنت من قبل إسرائيل في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع عبر معبر رفح وكان هذا من خلال تصريحات رسمية امام العالم أجمع في بداية الازمة.

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وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية كان لها دور كبير فى الضغط على دولة الاحتلال لدخول المساعدات وعلى الرغم من ذلك تم تعطيل ادخال المساعدات بحجة فحص جميع الشاحنات التي تدخل غزة وكانت تتعمد عرقلة وإطالة مدة الفحص، فى حين أن السيادة المصرية على معبر رفح من الجانب المصرى فقط والجميع يعلم ذلك جيدا.

وأوضح إبراهيم الديب، أن اسرائيل بعد كل هذه الجرائم الموثقة تتحدث عن مصر وتريد الزج باسمها فى القضية لتنفي التهم عن نفسها، والجميع يعلم أن مصر لم ولن تدخر جهدا لتوفير أكبر قدر ممكن من المساعدات، قيادة وشعبا والتاريخ خير شاهد على موقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية.

النائب إبراهيم الديب مجلس النواب مصر الحديثة الدفاع الإسرائيلي معبر رفح

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