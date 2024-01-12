الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

برعاية وزارة الصناعة.. افتتاح معرض تعميق التصنيع المحلي بمشاركة 150 شركة غدا

اتحاد الصناعات
اتحاد الصناعات

يفتتح المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، غدا السبت، فعاليات معرض تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية الذي تنظمه غرفة الصناعات الهندسية برعاية وزارة الصناعة والتجارة، بأرض المعارض بجهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر.

 تعميق التصنيع المحلي وخلق تكامل صناعي بين القطاعات الصناعية

يهدف المعرض إلى تعميق التصنيع المحلي وخلق تكامل صناعي بين القطاعات الصناعية المختلفة وخاصة الصناعات الهندسية، و يشارك في الافتتاح كل من المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ومجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الغرف الصناعية المختلفة  وعدد كبير من رجال الأعمال والمصنعين.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية سيستمر لمدة 3 أيام ويشارك فيه 150 شركة عارضة تمثل القطاع الخاص والاستثماري، ومصانع الإنتاج الحربي ومصانع الهيئة العربية للتصنيع ومن المنتظر أن يزور المعرض أكثر من 5 آلاف مصنع ومستورد وتاجر.

 الحد من فاتورة الاستيراد

ويهدف مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية  للخروج بأفضل نتائج من المعرض لتعميق التصنيع المحلي والحد من فاتورة الاستيراد من خلال طرح مستلزمات الصناعة المستوردة وعرضها على المصنعين المصريين لتصنيعها وتعميقها محليا.

كانت الغرفة قد كشفت برئاسة محمد المهندس في تصريحات وبيانات رسمية سابقة عن حجز 80٪؜ من أجنحة معرض تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن مجلس إدارة الغرفة يعمل بجهد متميز للخروج بأفضل نتائج من المعرض لتعميق التصنيع المحلي والحد من فاتورة الاستيراد مؤكدا وجود إقبال كبير من الشركات الهندسية بمختلف انشطتها للمشاركة في المعرض المقرر افتتاحه يوم 13 يناير الجاري ولمدة 3 أيام.

و أوضحت في بيان سابق لها أن أكثر القطاعات إقبالا على الاشتراك في المعرض حتى الان جميع الصناعات المغذية وشعب الآلات والمعدات والأدوات المنزلية والكابلات 

 

الصناعات المغذية غرفة الصناعات المهندس رئيس غرفة الهندسية المشروعات الصغيرة

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