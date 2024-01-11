بيانات التضخم الأمريكية تدفع سعر الأونصة إلى أدنى مستوياته خلال 3 أسابيع

أظهرت بيانات التضخم عن شهر ديسمبر في الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاعًا غير متوقع وهو ما دفع سعر الأونصة العالمية إلى الانخفاض لأدنى مستوياته في 3 أسابيع.

مؤشر أسعار المستهلكين الذي يعد مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، أظهر ارتفاعًا خلال شهر ديسمبر بنسبة 0.3% بأعلى من التوقعات بنسبة 0.2% وأعلى من القراءة السابقة التي كانت بنسبة 0.1%، وارتفع المؤشر على المستوى السنوي بنسبة 3.4% أعلى من القراءة السابقة 3.1% والتوقعات عند 3.2%.

أما عن المؤشر الجوهري الذي يستثنى القراءات المتغيرة مثل الوقود والطعام، فقد أظهر ارتفاعا بنسبة 0.3% ليوافق التوقعات والقراءة السابقة، بينما على المستوى السنوي تراجع إلى 3.9% ليوافق التوقعات وكانت القراءة السابقة بنسبة 4.0%.

أسباب التضخم

السبب الرئيسي وراء ارتفاع التضخم في ديسمبر كان أسعار الإيجارات التي تسببت في ارتفاع المؤشر، وهو الأمر الذي يدل على استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي بشكل يدفع معدلات التضخم إلى التماسك.

توقعات الأسواق بخصوص خفض الفائدة في اجتماع مارس المقبل، تراجعت إلى المستوى 60% بعد صدور بيانات التضخم، وذلك بعد أن كان الاحتمال بنسبة 70% قبل البيانات، في المقابل تزايدت التوقعات أن يؤجل البنك الفيدرالي قرار خفض الفائدة حتى النصف الثاني من العام الجاري.

بيانات التضخم تظهر أن التضخم لا يزال متماسكا في الولايات المتحدة، خاصة بعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، وأظهر تعيين 216 ألف وظيفة في ديسمبر مقارنة مع القراءة السابقة بمقدار 173 ألفا.

البنك الفيدرالي يعتمد على بيانات الوظائف

البنك الفيدرالي يعتمد على بيانات الوظائف والتضخم في تقييم الاقتصاد الأمريكي واتخاذ قراره بشأن سعر الفائدة، وبعد هذه البيانات تشير التوقعات الآن إلا أن البنك سيبقي على أسعار الفائدة وسياسة التشديد النقدي ثابتة خلال اجتماعه المقبل نهاية شهر يناير الجاري.

وبحسب تحليل "جولد بيليون"، فإن هذه التطورات تعمل هذا على زيادة الضغط السلبي على سعر أونصة الذهب العالمي، لأن تأخير خفض الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائدا لحائزيه.

تتداول سعر الأونصة العالمية وقت كتابة التقرير عند المستوى 2015 دولار للأونصة؛ لتنهي المكاسب التي سجلتها اليوم وتتحول إلى انخفاض بنسبة 0.5% بعد أن سجلت أعلى مستوى اليوم عند 2045 دولارا للأونصة.

ومنذ بداية الأسبوع، انخفض سعر الذهب بنسبة 1.5%، ليسجل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي بعد انخفاض الأسبوع الماضي بنسبة 0.8%.