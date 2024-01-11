افتتاح أكبر معرض متخصص في ملابس الأطفال بمشاركة 300 عارض و500 زائر أجنبي

أكدت غرفة الملابس الجاهزة، ضرورة عملها على مساندة ودعم العارضين في المعارض المتخصصة من خلال الغرفة نظرًا للظروف الاقتصادية الراهنة والتغيرات الحاصلة على مستوى الاقتصاد المحلي والعالمي.

وقال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، إنه نظرًا للمتغيرات الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج وتباطؤ المبيعات، فإن الغرفة تعمل على مساندة ودعم العديد من المعارض المتخصصة في قطاع الملابس والمفروشات خلال الفترة المقبلة باعتبارها أحد أهم قنوات التواصل بين المصنعين والتجار، حيث تستعد الغرفة للمشاركة في افتتاح معرض نيللي كيدز فاشون والذي يعقد خلال الفترة من 12 إلى 14 يناير الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر والذي يعد احد اكبر التجمعات لصناع ملابس الأطفال في مصر والمنطقة.

وأضاف عبدالسلام، أن الغرفة تحرص على دعوة الزائرين والمشترين من الخارج لدعم التصدير وتبادل الخبرات، ويشارك في الدورة الحالية للمعرض أكثر من 500 زائر أجنبي من مختلف البلدان العربية والأجنبية مثل: ليبيا والاردن وفلسطين والجزائر والسعودية والامارات ولبنان والكويت والعراق والمغرب ودول افريقيا وروسيا ودول البلقان وهذه المشاركة من الزائرين الاجانب تعمل علي زيادة مبيعات المنتجات المحلية الي الدول الخارجية وزيادة النقد الاجنبي وهو ما يتماشي مع سياسة الدولة المصرية علي تشجيع التصدير وزيادة حصيلة الصادرات.

مشاركة 300 مصنع مصري

من جهتها، أكدت بهية مدحت نظيم، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن المعرض يشهد لأول مرة أيضًا تواجد جناح خاص يضم أكبر 12 شركة ومصنع تركي والذي يأتي في إطار بروتوكول تعاون الغرفة مع الجانب التركي لتنظيم المعارض المشتركة للمساعدة في زيادة عملية التصدير وتنشيط المبيعات ويشارك فيه من الجانب المصري أكثر من 300 مصنع تقدم فيه ما يقرب من 500 براند ملابس أطفال متخصص، كما أن المعرض يوفر أيضًا جميع شركات الشحن سواء داخليًا أو خارجيًا.

وأضافت أنه من المتوقع حضور أكثرمن 7 آلاف زائر محلي وهو ما يجعله الحدث الأكبر في مجال ملابس الأطفال؛ بسبب مشاركة أكبر المصانع المتخصصة والتنظيم المتميز والاهتمام بالتسويق الإلكتروني مع اتباع الإجراءات الاحترازية خلال المعرض وتوفير خطوط مواصلات مجانية لنقل الزوار من مختلف المحافظات ومن الميادين العامة بمحافظة القاهرة.

ويشمل المعرض ملابس الأطفال بمُختلف أنواعها لجميع المراحل العمرية واكسسوارات الأطفال (أولاد - بنات) ومستلزمات الأطفال الرضع والحمل والرضاعة والأثاث وغرف الأطفال بالاضافة الي مستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة ويستقبل المعرض جميع المتخصصين في مجال صناعة وتجارة الملابس والمصدرين والمستوردين وأصحاب المكاتب التجارية.