الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

غرفة الملابس تشارك في معرض التجارة البينية الإفريقية 2023

الملابس
الملابس

تشارك غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات في المعرض الثالث للتجارة البينية الأفريقية والذي يقام حالياً في القاهرة خلال الفترة من ٩ إلى ١٥ نوفمبر.

ويشهد جناح الغرفة في المعرض اقبالاً مميزاً من الزائرين ورواد المعرض الذين أشادوا بجودة وأسعار منتجات المصانع أعضاء الغرفة وخصوصاً الملابس التقنية والمتخصصة. وتهدف مشاركة الغرفة إلى التعريف بالملابس والمفروشات المصرية في مختلف التخصصات ومحاولة فتح أسواق تصديرية جديدة لها وخصوصاً الأسواق الأفريقية والتي تعد هدفاً استراتيجياً للدولة المصرية.

معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانا على 300 أسرة في قرية العزب بالفيوم

ويكتسب المعرض أهمية خاصة حيث يتيح منصة إلكترونية تتيح الوصول الي سوق متكامل لاكثر  من ١،٤ مليار نسمة واجمالي ناتج محلي يبلغ أكثر من ٣،٥ تريليون دولار وعقد الصفقات سواء مع الشركات والمنظمات الخاصة او مع الجهات الحكومية الخارجية الافريقية.

وشارك في فعاليات الافتتاح أولوسيجون أوباسانجو الرئيس الأسبق لدولة نيجيريا ورئيس المجلس الاستشاري للمعرض الأفريقي للتجارة البينية 2023، والدكتور بنيدكت اوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، إلى جانب عدد من ممثلي وفود الدول الأفريقية المشاركة بالمعرض.

وأكد الوزير - في سياق كلمته التي ألقاها خلال فعاليات المعرض- إدراك الدولة المصرية أهمية التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري، باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق النمو والازدهار للشعوب الإفريقية وهو ما يعكس حرص مصر الدائم  على المشاركة الفعالة في الأحداث الإقليمية للقارة الأفريقية في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل بالتنسيق مع حكومات الدول الشقيقة على تذليل كافة العقبات التي قد تعرقل التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولا تدخر الدولة المصرية جهدًا في مشاركة خبراتها مع الدول الأفريقية والتقدم بمبادرات لتنمية التعاون الاقتصادي بين دول القارة.

وأضاف “سمير” أن الحكومة المصرية تعمل على تشجيع مجتمع الأعمال المصري على الانخراط في التعاون مع مجتمع الأعمال في الدول الأفريقية بما يسهم في تنمية التجارة البينية القارية، وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والمضي قدما نحو مزيد من التكامل بما يسهم في خدمة شعوب القارة ومساعدتهم على تحسين المستويات المعيشية وتطوير القدرات الإنتاجية لتحقيق الرفاهية والازدهار.

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