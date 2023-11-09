الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانا على 300 أسرة في قرية العزب بالفيوم

بالصور... معرض جديد
بالصور... معرض جديد لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على (300)

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، بقيادة طارق الشوربجي، جمعية الأورمان فى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة لدعم 300 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وغير القادرين بقرية العزب إحدى القرى التابعة لمركز الفيوم.

وأكد طارق الشوربجي، أن تنظيم المعرض جاء لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ولرفع المعاناة عن كاهلهم، وليحيوا حياة كريمة، مؤكدا إلى أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأ سر الأكثر احتياجا، موجها بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جهته، قال ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الهدف من تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين تخفيف العبء عن أسرهم، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشددا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تمت استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

 الطفل اليتيم على رأس أولويات عمل “الأورمان” الخيري

وأوضح شعبان أن تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين جاء استكمالا لما قدمته الجمعية منذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 25 عاما، حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتي امتدت لنواح وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير في مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا في محافظة الفيوم، مشيرا أن الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

توزيع الملابس الجديدة بالمجان على (300)
توزيع الملابس الجديدة بالمجان على (300)
توزيع الملابس الجديدة بالمجان على (300)
توزيع الملابس الجديدة بالمجان على (300)
توزيع الملابس الجديدة بالمجان على (300)
توزيع الملابس الجديدة بالمجان على (300)
توزيع الملابس الجديدة بالمجان على (300)
توزيع الملابس الجديدة بالمجان على (300)
معرض قرية العزب محافظة الفيوم مديرية التضامن الإجتماعي جمعية الأورمان معرض لتوزيع الملابس الجديدة

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