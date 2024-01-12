انجازات | بدء تصنيع الهواتف المحمولة فى مصر بمكون محلي يزيد عن 40%
استطاعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق العديد من الإنجازات خلال عام 2023 وذلك فى ضوء تنفيذ استراتيجيتها "مصر الرقمية" والتى تغطى كافة مناحى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتضمن العديد من محاور العمل بهدف تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الرقمية، وتوفير بنية تحتية رقمية كفء بانتشار يضمن نفاذ المواطنين للإنترنت، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من الحصول على فرص عمل فى الاقتصاد الرقمى، وتشجيع ريادة الأعمال ودعم الإبداع الرقمى للمواطنين، إلى جانب العمل على توطين صناعة الإلكترونيات، وزيادة الصادرات الرقمية الأمر الذى يعزز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية.
وفيما يلى أبرز ما تم إنجازه فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2023:-
مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة
قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالانتهاء من إنشاء المرحلة الأولى من مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم بدء التشغيل التجريبى لها حيث تتضمن 4 مبانى وهم مبنى للتدريب يضم كلا من المعهد القومى للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة والتى تعد مركزا للتميز لدعم البحث والتطوير وريادة الأعمال فى مجال التقنيات والأدوات المساعدة لدمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة. وتضم 11 معمل بحثى متقدم فى مجالات التصميم والتصنيع الميكانيكى، والإلكترونيات والروبوتات، وإنترنت الأشياء والطباعة الرقمية والحوسبة المتقدمة، والذكاء الاصطناعى، والتأهيل والميكانيكا الحيوية، والمعايرة والقياسات الدقيقة، والواقع الافتراضى والمعزز والواقع الممتد. بالإضافة إلى عدة معامل للتدريب المعيارى والتجريب وحاضنات ومسرعات الأعمال.
كما تضم مدينة المعرفة مركز إمحوتب للإبداع والتطوير، وجامعة مصر للمعلوماتية وهى أول جامعة متخصصة بأفريقيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى. وتضم 4 كليات هى: علوم الحاسب والمعلومات، والهندسة، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم. وتمنح الجامعة شهاداتها بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة.
توطين صناعة الإلكترونيات
فى إطار مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات والتى تستهدف تعميق التصنيع المحلى فقد تم التالى:-
- بدء تصنيع الهواتف المحمولة لكل من سامسونج وشاومى محليا فى مصر بنسبة تصنيع محليا تزيد عن 40%، وتأسيس مصنعين لتصنيع الساعات الذكية وإكسسوارات الهواتف والسماعات اللاسلكية.
- إنشاء مركز إمحوتب للإبداع والتطوير فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى يحتوى على عدد من المعامل المتطورة ويستضيف 22 شركة محلية وعالمية متخصصة فى تصميم الإلكترونيات.
- تأسيس أول مركز إبداع متطور فى الشرق الأوسط لدعم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع شركة سيمينز العالمية.
- تأسيس 8 شركات جديدة متخصصة فى تصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة ليصبح إجمالى الشركات 70 شركة عالمية ومحلية.
- زيادة صادرات تصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة أكثر من 20% لتصبح 490 مليون دولار.
- تأسيس أكثر من 15 شركة ناشئة فى تصميم الإلكترونيات وحلول الأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعى.
- تمويل 5 مشروعات بحث وتطوير، ونشر أكثر من 10 أوراق بحثية فى كبرى الإصدارات العلمية العالمية، وتسجيل 5 براءات اختراع.
- إطلاق برنامج تدريب التأهيل للتوظيف فى مجال الإلكترونيات الذى يهدف إلى تدريب الطلاب والخريجين الجديد من كليات الهندسة من جميع أنحاء الجمهورية من أجل التأهيل للتوظيف فى مجال الإلكترونيات فى الشركات العالمية وزيادة قدراتهم التنافسية فى سوق العمل؛ حيث بدأت الدفعة الأولى من البرنامج التدريبى فى أول سبتمبر الماضى، وضمت قرابة 4850 متدرب تخرج منهم 2100 متدرب وجارى تدريب باقى الملتحقين بالبرنامج التدريبى. ومن المتوقع زيادة أعداد المتدربين مستقبلا. وتتم فاعليات البرنامج التدريبى حاليًا فى 7 مراكز لتطوير الإلكترونيات من جميع أنحاء الجمهورية، تم إنشاؤها جميعًا بالتعاون مع مركز الإلكترونيات وأجهزة النانو بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وتشمل: الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والقرية الذكية، والإسكندرية، والزقازيق، والإسماعيلية، وبرج العرب، وأسيوط، بالإضافة إلى توفير البرنامج التدريبى فى كل من جامعة مصر للمعلوماتية والمعهد القومى للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات ويتم التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال التصميم الإلكترونى لإقامة محافل للتوظيف بهدف توفير فرص عمل متميزة لخريجى هذا البرنامج.
- استضافة المؤتمر العالمى لصناعة أشباه الموصلات (GSA-Global Semiconductors Alliance) لأول مرة فى الشرق الأوسط بمشاركة كبرى شركات الإلكترونيات العالمية وخبراء الصناعة.
- توقيع اتفاقيتين مع شركات عالمية؛ شركة سيمينز لصناعة السوفتوير والتحالف الممثل لكل من شركة سينوبسيس Synopsys- وشركة ساي-فيجين Si-Vision، وذلك لتوسيع أعمالهم فى مصر ومضاعفة حجم الشركة فى خلال سنوات.