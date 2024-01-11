يكثر البحث عن أول شهر رجب 2024 للعام الهجري 1445 والذي تستطلع هلاله دار الإفتاء المصرية اليوم الخميس 11 يناير 2024 والموافق هجريًا 29 جمادي الاخر 1445.

استطلاع هلاله اليوم.. تعرف على موعد أول شهر رجب 2024 فلكيًا

ننشر في التقرير التالي تنشر “الدستور” موعد اول شهر رجب وفق الحسابات الفلكية لحين اعلان دار الافتاء المصرية الموعد بشكل رسمي عقب استطلاع الهلال.

أول شهر رجب 2024

وفق الحسابات الفلكية فإن هلال شهر رجب يولد بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1:59 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الخميس 29 من جمادى الآخرة 1445 الموافق بالميلادي 11/1/2024م وأن الهلال يغرب قبل غروب شمس يوم الرؤية وبناء عليه يكون يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 هو أول ايام شهر رجب للعام الهجري 1445.

موعد شهر رمضان 2024

وفق الحسابات الفلكية يكون موعد شهر رمضان 2024 للعام الهجري 1445 يوم الاثنين 11 مارس 2024.

دعاء استقبال شهر رجب