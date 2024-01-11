استطلاع هلاله اليوم.. تعرف على موعد أول شهر رجب 2024 فلكيًا
يكثر البحث عن أول شهر رجب 2024 للعام الهجري 1445 والذي تستطلع هلاله دار الإفتاء المصرية اليوم الخميس 11 يناير 2024 والموافق هجريًا 29 جمادي الاخر 1445.
استطلاع هلاله اليوم.. تعرف على موعد أول شهر رجب 2024 فلكيًا
ننشر في التقرير التالي تنشر “الدستور” موعد اول شهر رجب وفق الحسابات الفلكية لحين اعلان دار الافتاء المصرية الموعد بشكل رسمي عقب استطلاع الهلال.
أول شهر رجب 2024
وفق الحسابات الفلكية فإن هلال شهر رجب يولد بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1:59 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الخميس 29 من جمادى الآخرة 1445 الموافق بالميلادي 11/1/2024م وأن الهلال يغرب قبل غروب شمس يوم الرؤية وبناء عليه يكون يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 هو أول ايام شهر رجب للعام الهجري 1445.
موعد شهر رمضان 2024
وفق الحسابات الفلكية يكون موعد شهر رمضان 2024 للعام الهجري 1445 يوم الاثنين 11 مارس 2024.
دعاء استقبال شهر رجب
- اللهم بارك لنا في شهر رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان وتقبل منا فيه الصيام والصيام وأعنا على الطاعة وفعل الخيرات والأعمال الصالحة.
- اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله عز وجل، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا شهر رمضان وأعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان، وغض البصر ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش.
- اللهم إنا نسألك خير شهر رجب ونعوذ بك من شره ونسألك فواتح الخير وجوامعه في هذا الشهر الفضيل.
- لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين، اللهم إني أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلّ إِثْمٍ، لا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلا غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلا فَرَّجْتَهُ وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.