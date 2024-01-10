الأربعاء 10 يناير 2024
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عالم

ميقاتى: نحرص على أفضل العلاقات مع ألمانيا

ميقاتي
ميقاتي

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم، حرصه على أفضل العلاقات مع ألمانيا، شاكرا دعم برلين لبنان على كل المستويات .

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن ميقاتي قوله، خلال استقباله في بيروت اليوم وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، إن لبنان يحترم القرارات الدولية كافة بدءًا باتفاق الهدنة؛ بهدف تحقيق الاستقرار الدائم جنوب لبنان، مطالبا بدعم الجيش لتمكينه من القيام بمهامه.

وأضاف ميقاتي: "حان الوقت لإيجاد حل دائم وعادل للقضية  الفلسطينية، وبالتالي البدء بوقف إطلاق النار وإطلاق مسار دولي لحل نهائي وشامل على قاعدة الدولتين".

وبدورها، شددت الوزيرة الألمانية على أهمية تطبيق القرار الدولي الرقم 1701.

ووفق الوكالة، بحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في غزة وجنوب لبنان.

وفي أعقاب هذا اللقاء، تعتزم بيربوك القيام بزيارة لبعثة الأمم المتحدة "يونيفيل"؛ لتفقد الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان.

وكانت الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل زادت على نحو واضح منذ الهجوم الذي شنته على حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وتراقب قوات "يونيفيل" المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل منذ 1978 وهي تعد واحدة من أقدم مهام حفظ السلام الأممية، ويشارك في المهمة حاليا أكثر من 10000 جندي منهم نحو 200 جندي ألماني.

وينص التفويض الصادر من البرلمان الألماني للجيش في هذه المهمة على إمكانية إرسال ما يصل إلى 300 جندي للمشاركة فيها.

وتعتزم بيربوك، أيضا التوجه إلى مرفأ بيروت وصعود الفرقاطة الألمانية "بادن - فورتمبرج" للاطلاع على طبيعة عمل الجنود الألمان هناك حيث تشارك الفرقاطة وعلى متنها نحو 120 جنديا في مهمة يونيفيل منذ العشرين من أكتوبر الماضي، وتهدف هذه المهمة إلى دعم الحكومة الألمانية في تأمين الحدود البحرية ومنع تهريب الأسلحة عبر البحر.

ميقاتي نجيب ميقاتي المانيا لبنان بيروت أنالينا بيربوك

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