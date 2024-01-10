الأربعاء 10 يناير 2024
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نبيل عمر لـ"الشاهد": الشخصية المصرية هى الوحيدة التي تتحايل على المعاش

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ونبيل عمر

 قال الكاتب الصحفي نبيل عمر إن أول رحلة صحفية له للولايات المتحدة كانت 1980 وكانت مصر وقتها تعاني من أزمة الديون.

أضاف نبيل، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع د.محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أنه وقتها اجتمع مع رؤساء أقسام الصحف، والذين وجهوا له سؤالًا حول "كيف تعيشون في مصر"، مشيرًا إلى أنه يعرف كيف يعيش المصريون خاصة أنهم يملكون التحايل على المعاش، والتي لا يتصف بها إلا المصريين لذا يقول المثل الشعبي"ماحدش بيبات جعان".

وتابع أنه ظل يشرح هذا المعني في نصف ساعة، لأن هذا جزء من عبقرية الشخصية المصرية وهي أعقد شخصية موجودة في العالم، لأنها على مدار 6 آلاف سنة تعرضت لغزاوات وهجرات وعوامل تعرية فهي تجمع كل الصفات، لافتًا إلى أن بعض الشخصيات تجمع التناقضات كمنتهى الكرم ومنتهى البخل وكذلك يقوم شخص بالتحرش بفتاة غريبة ولكنه يقتل شخص يتحرش بأبنة منطقته.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

وبرنامج "الشاهد" يقدمه د.محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

نبيل عمر التحايل المعاش أزمة الديون بقرية الشخصية المصرية أعقد شخصية

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