يبحث كثير من المواطنين عبر محركات بحث جوجل عن آخر ميعاد لشهادة البنك الاهلي الجديدة 2024 لمعرفة تفاصيل عن الشهادات الجديدة.

آخر ميعاد لشهادة البنك الأهلي الجديدة 2024

طرح بنكا الأهلي ومصر شهادتي ادخار بعائد 27% سنويا و23.5% شهريا مساء يوم الخميس الماضي، عبر القنوات الإلكترونية الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول.

وشهدت فروع بنكي الأهلي ومصر اقبال كبير على شراء الشهادات الجديدة حيث تمنح المصريين عائد كبير لأول مرة في تاريخ القطاع المصرفي.

50 مليار جنيه حصيلة بيع شهادات الادخار حتي الآن

وبلغت إجمالي حصيلة شهادتي ادخار 27% و23.5% نحو 50 مليار جنيه منذ طرحها حتي الآن، حيث تم شراء شهادات بقيمة 31 مليار جنيه من البنك الأهلي ونحو 19 مليار جنيه من بنك مصر.

آخر ميعاد لشهادة البنك الاهلي الجديدة

وقالت محمد الإتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن لم يتم تحديد موعد حتي الآن لانتهاء الشهادات الجديدة.

وتوقع الإتربي زيادة حصيلة بيع الشهادات الجديدة لتتجاوز شهادتي 25% و22.5% التي تم طرحها يناير الماضي والتي قد تصل إلى 500 مليار جنيه.