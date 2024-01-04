شهادات ادخار بنك مصر والأهلي 23.5% و27%.. موعد الطرح أون لاين والعائد

علمت الدستور من مصادر مطلعة بالقطاع المصرفي بدأ طرح بنكا الأهلي ومصر، غدا الجمعة أون لاين، شهادتي ادخار، بعائد 23.5% شهريًا، و27% سنويًّا، لمدة عام واحد.

وقالت المصادر إن بنكي الأهلي ومصر، طرحا شهادة ادخار بعائد 23%، لمدة عام واحد، مع صرف عائدها شهريا.

وتابعت المصادر، أن البنكين طرحا شهادة ادخار أخرى بعائد 27%، يصرف سنويا، موضحا أن عمليات الشراء أون لاين تبدأ غدا الجمعة، مع إمكانية شراء الشهادات من فروع البنوك الاثنين المقبل.

تفاصيل شهادة بنك مصر

ويبدأ البنكان، استحقاق شهادات الـ 25% بجميع الفروع التابعة لهم، بعد انتهاء فترة الشهادة المطروحة في يناير 2023، لجمع أكبر سيولة ممكنة من السوق المصرفية.

تفاصيل شهادة البنك الأهلي

وجرة تنفيذ عملية صرف الشهادات ذات الفائدة المرتفعة 25% سنويًا للعملاء، والتي بلغت حصيلتها ما يقرب من 460 مليار جنيه، اعتبارًا من أول يوم عمل عقب انتهاء الإجازة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت المقبلين، وإجازة عيد الميلاد المجيد يوم الأحد المقبل، على أن يتم صرف الشهادات التي تم الاكتتاب فيها يوم 4 يناير 2023 يوم الاثنين المقبل 8 يناير 2024، وسط ترقب الأفراد والمستثمرين حول إمكانية طرح شهادات جديدة بعائد مماثل أو أعلى.

كان بنكي مصر والأهلي قد طرح شهادة ادخارية يناير الماضي مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريًا، تم توفيرها منذ بداية العمل بذات اليوم في كافة الفروع والقنوات الإلكترونية الخاصة بالبنكين، في إطار جهود الدولة لمواجهة الأزمة التضخمية وتخفيض معدلاتها.

وتتمثل أعلى الشهادات من حيث العائد حاليًا فى بنكى الأهلى ومصر، فى الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19٪؜ سنوى ويصرف العائد شهريا، والثانية، شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوى 22٪؜ لأول سنة و18٪؜ السنة الثانية و16٪؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.

وتتمثل أعلى الشهادات من حيث العائد حاليًا فى بنكى الأهلى ومصر، فى الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19٪؜ سنوى ويصرف العائد شهريا، والثانية، شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوى 22٪؜ لأول سنة و18٪؜ السنة الثانية و16٪؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.

وشهادة الادخار هي وثيقة مالية تصدرها البنوك للأفراد مقابل وديعة مالية يودعونها لدى البنك.

تُعَدّ شهادات الادخار أحد أدوات الاستثمار الآمنة، حيث تضمن للفرد عائدًا ثابتًا على أمواله خلال مدة محددة.

مميزات شهادات الادخار:

الأمان: تُعدّ شهادات الادخار من أدوات الاستثمار الآمنة، حيث تضمن للفرد استرداد أمواله بالكامل مع العائد المتفق عليه.

العائد الثابت: تُقدم شهادات الادخار عائدًا ثابتًا على الأموال المستثمرة، مما يوفر للفرد مصدرًا ثابتًا للدخل.

سهولة الاستخدام: يمكن شراء شهادات الادخار بسهولة من أي بنك، كما يمكن استردادها بسهولة عند الحاجة.

تنوع الخيارات: تُقدم البنوك العديد من أنواع شهادات الادخار بمختلف العوائد والمدد الزمنية، مما يتيح للفرد اختيار ما يناسب احتياجاته.

تُعدّ شهادات الادخار أحد أدوات الاستثمار الآمنة والمناسبة للأفراد الذين يبحثون عن مصدر دخل ثابت. قبل شراء شهادات الادخار، يجب على الفرد مقارنة عروض البنوك المختلفة وتحديد احتياجاته المالية.