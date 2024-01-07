خبير: شهادات الادخار الجديدة تدعم سياسات "المركزى" للسيطرة على التضخم

كشف محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، عن تفاصيل طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات الادخار الجديدة مرتفعة الفائدة، والتي حققت حصيلة بلغت 20 مليار جنيه حتى الآن، متوقعا أن تزيد هذه الحصيلة وأن تتجاوز الـ700 مليار جنيه.

الشهادات تهدف إلى تنفيذ سياسة البنك المركزي النقدية للسيطرة على التضخم

وأكد عبدالعال، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الشهادات تهدف إلى تنفيذ سياسة البنك المركزي النقدية، والتي تسعى إلى السيطرة على التضخم وارتفاع أسعار السلع، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد، مشيرا إلى أن العملاء أصبحوا أكثر وعيا وقبولا للمخاطر والتعامل معها بشكل متنوع.

وأوضح الخبير المصرفي، أن الشهادات الجديدة تقدم عائدا مرتفعا يصل إلى 27% سنويا، ويصرف شهريا، ما يجعلها مغرية للمواطنين الذين يبحثون عن استثمارات آمنة ومربحة، وأنها تساعد في سحب السيولة من السوق وتقليل الضغط على الجنيه المصري.