السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

من أكبر ملاعب العالم.. معلومات عن استاد المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية (فيديو)

استاد العاصمة الإدارية
استاد العاصمة الإدارية الجديدة

يمثل استاد المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية إنجازًا عصريًا في مصر، إذ يسع لما يقرب من 92 ألف متفرج، وهو أكبر ملعب في الشرق الأوسط، ويعد صرحًا عظيمًا وواحدًا من أكبر ملاعب العالم.

يحتوي استاد المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية على غرف فندقية، ويضم مناطق تجارية.

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز.

 


 

استاد المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية استاد المدينة الأولمبية أكبر ملعب في الشرق الأوسط واحدا من أكبر ملاعب العالم مناطق تجارية

مواد متعلقة

عاجل.. إضراب شامل اليوم فى الضفة وغزة بعد اغتيال العارورى

القاهرة الإخبارية: الإعلام الإسرائيلى يحذر من رد حماس وحزب الله على اغتيال العارورى

القاهرة الإخبارية: نتياهو يطالب وزراءه بعدم التعليق على اغتيال العارورى (فيديو)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على بيروت إلى 7 شهداء و13 مصابًا

القاهرة الإخبارية: ماكرون أبلغ جانتس بأن التصريحات الإسرائيلية بشأن التهجير غير مقبولة

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يعلن حظر التجول فى مخيم نور شمس بطولكرم بالضفة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: اشتباكات ضارية بين قوات الاحتلال والفصائل شمال شرقى غزة (فيديو)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: استهداف آليات عسكرية للاحتلال بقذائف الهاون فى خان يونس (فيديو)

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

حماس تعلن قتل 8 جنود إسرائيليين من "المسافة صفر"

التفاصيل الكاملة.. الأهلى يحسم صفقة المهاجم وسام أبوعلى

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

فيتوريا يشكر الرئيس: سنبذل جهدنا لإسعاد الجماهير المصرية

الرئيس السيسى يشكر محترفى المنتخب: "ربنا يوفقكم وإن شاء الله تسعدونا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

حلقة النار