من أكبر ملاعب العالم.. معلومات عن استاد المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية (فيديو)

يمثل استاد المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية إنجازًا عصريًا في مصر، إذ يسع لما يقرب من 92 ألف متفرج، وهو أكبر ملعب في الشرق الأوسط، ويعد صرحًا عظيمًا وواحدًا من أكبر ملاعب العالم.

يحتوي استاد المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية على غرف فندقية، ويضم مناطق تجارية.

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز.



