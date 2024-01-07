أستاذ استثمار: وثيقة المستهدفات 2024- 2030 روشتة علاج للاقتصاد المصري (فيديو)

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة في ظل الأوضاع العالمية المضطربة، وأن وثيقة مستهدفات الاقتصاد 2024- 2030 تمثل خطة شاملة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام.

الوثيقة تأخذ في الاعتبار مخاطر الاقتصاد العالمي الحالي

وأوضح الشوادفي، في حوار هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، أن الوثيقة تأخذ في الاعتبار مخاطر الاقتصاد العالمي الحالي، والتي تتمثل في الحروب والأزمات السياسية والشح في التمويل الدولي، وتضع معايير وضوابط لتنظيم السياسة النقدية والمالية والتجارية والاستثمارية.

دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية

وأضاف أن الوثيقة تركز على دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتهدف إلى تحقيق معدلات نمو عالية تتراوح بين 6 و7 في المائة سنويا، مشيرا إلى أن التنمية يجب أن تستند إلى الطاقة الخضراء النظيفة والتصدير والصناعة الاستراتيجية.

وتطرق "الشوادفي"، إلى أهمية تنمية الرأس مال البشري كعامل أساسي للتنمية، قائلا إن الوثيقة تضع خططا لتطوير القدرات البشرية وتحسين جودة التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

واختتم حديثه بالقول، إن الوثيقة تمثل التزاما من الحكومة والبنك المركزي بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وأن الرئيس السيسي لن يسمح بأي مقامرات أو تهاون في تنفيذ الوثيقة، وأنه مصمم على إعادة الاقتصاد المصري إلى مكانته الطبيعية.