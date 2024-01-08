الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط "مستريحة المنصورة" فى قبضة الأمن

مستريحة
مستريحة

ألقت أجهزة الأمن القبض على ربة منزل، لقيامها بـالنصب والاحتيال على شخصين والاستيلاء منهما على مبالغ مالية مقابل توظيفهما، في المنصورة.

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التحقيق في نصب مهندس على المواطنين وتجميع 10 ملايين جنيه بالتبين

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الإثنين، أنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنصورة بالدقهلية من شخصين بالتضرر من ربة منزل؛ لقيامها بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية مقابل توظيفهما، إلّا أنها لم تف بذلك أو ترد المبالغ المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، ووبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.

النصب والاحتيال مبالغ مالية الداخلية اجهزة الامن مركز شرطة المنصورة

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