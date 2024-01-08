سقوط "مستريحة المنصورة" فى قبضة الأمن

ألقت أجهزة الأمن القبض على ربة منزل، لقيامها بـالنصب والاحتيال على شخصين والاستيلاء منهما على مبالغ مالية مقابل توظيفهما، في المنصورة.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الإثنين، أنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنصورة بالدقهلية من شخصين بالتضرر من ربة منزل؛ لقيامها بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية مقابل توظيفهما، إلّا أنها لم تف بذلك أو ترد المبالغ المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، ووبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.