لص سيارات بأسيوط: المباحث مسكتني بعد أول جريمة

أقرّ لص تخصص في سرقة السيارات بمركز الفتح بأسيوط عن قيامه باستخراج مفتاح مصطنع لسرقة السيارات أثناء التحقيق معه وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأقر المتهم أنه لديه سجل جنائي وأنه قام بسرقة أحد السيارات بالمفتاح المصطنع الذي كان بحوزته، وأقر أنه ألقي القبض عليه عقب سرقة أول سيارة له بعدد أن عاود نشاطه الإجرامي.

وتمكنت أجهزة الأمن بأسيوط من ضبط سائق له معلومات جنائية لقيامه بارتكاب واقعة سرقة سيارة ملاكى من أمام أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الفتح.