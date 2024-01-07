الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قبل محاكمته غدا.. التهم الموجهة للمتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور

الفنان أشرف عبدالغفور
الفنان أشرف عبدالغفور

قبل ساعات من انطلاق أولى جلسات محاكمة المتهم بالتسبب في مصرع  الفنان أشرف عبدالغفور، وإصابة زوجته في حادث مروري مروع بمدينة 6 أكتوبر، والمقرر انطلاقها غدا الإثنين أمام محكمة جنح أكتوبر.

المتهم الذي قرر قاضي المعارضات إخلاء سبيله في وقت سابق، بكفالة مالية تقدر بـ10 آلاف جنيه، وجهت له النيابة العامة تهم القتل الخطأ والإصابة الخطأ.

وكانت النيابة العامة قد استمعت إلى المتهم بارتكاب الواقعة وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر وكان في طريقه لمنزله.

وتبين من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر إلى تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الأمامى وتهشم السيارة المتسببة في الحادث.

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