الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مراكز الإصلاح والتأهيل تستقبل رجال الدين المسيحى لإقامة صلوات عيد الميلاد

مراكز الإصلاح والتأهيل
مراكز الإصلاح والتأهيل

استقبلت  مراكز الإصلاح  والتأهيل عددًا من رجال الدين المسيحى لمشاركة النزلاء المسيحيين الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2024، وذلك لإقامة الصلوات ومشاركة النزلاء والنزيلات المسيحيين الاحتفال بهذه المناسبة.

ويأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، واستمرارًا لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتوثيق أواصر الصلة بينهم وبين المجتمع الخارجى، وبمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2024.

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

مراكز الإصلاح والتأهيل رجال الدين المسيحي النزلاء المسيحيين عيد الميلاد المجيد استراتيجية وزارة الداخلية

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