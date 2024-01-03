الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق في نصب مهندس على المواطنين وتجميع 10 ملايين جنيه بالتبين

التحقيق
التحقيق

أمرت نيابة حلوان الكلية، اليوم الأربعاء، طلب التحريات المباحث في اتهام مهندس بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بقيمة 10 ملايين جنيه لتوظيفهم مقابل فائدة شهرية بمنطقة التبين.

وتبين من تحقيقات النيابة أن المشكو في حقه يعمل موظف في جهة حكومية استغل ذلك في ايهام المواطنين في توظيف أموالهم في شحن الرصيد بالمحافظ الإلكترونية وتحويلها للعملاء والتربح من ذلك الرصيد وإقناعهم أنه عمل قانوني، وذلك مقابل فائدة مالية بقيمة 10% شهريًا.

كما تبين أنه عقب ذلك خلال مطالبة المشكو في حقه بالأرباح في نهاية الأشهر كان يتهرب منهم دون أسباب وبمطالبته بأصل المبلغ أكد أنه خسر الأموال وترك مسكنه وفر هاربًا من المنطقة على الرغم من أنه أعطى الفائدة الشهرية لآخرين لمدة 6 أشهر ثم تهرب منهم.

نيابة حلوان الكلية النصب مهندس فائدة شهرية جهة حكومية

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