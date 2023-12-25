حبس عاطل سرق محتويات كافيه في التبين

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية الإثنين، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطه في سرقة محتويات كافيه وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي عاطل، سرق محتويات كافيه بمنطقة التبين، جنوب المحافظة.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة التبين، من صاحب كافيه، بدائرة القسم، مفاده اكتشافه سرقة 2 شاشة ماركات حديثة، من داخل الكافيه محل عمله.

وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبفحص كاميرات المراقبة وتكثيف التحريات، أمكن تحديد هوية المتهم وتبين انه عاطل مقيم بدائرة القسم.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم، وأرشد عن مكان المسروقات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.