وائل الدحدوح: الاحتلال كبّدنى ثمنًا غاليًا جراء رسالتى الإعلامية

عبّر الإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح عن شعوره بالحزن بعد فقدان نجله حمزة الدحدوح في غارة لمسيّرة إسرائيلية جنوبي قطاع غزة.

وقال الدحدوح، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي أسامة كمال، المُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الأحد:"أتوجه بعميق شكري وامتناني لكل من تضامن معي وأسأل الله أن تتوقف الحرب الإسرائيلية المجنونة ونعيش في سلام وأمن، وأتمنى أن يعود المواطنون لما تبقي من ديار".

أضاف: "رغم كل شىء نتمتع بأعلى درجات المهنية في عملنا الصحفي وتم تدمير بيتي في غزة،، وتعرضت للاستهداف مع زملائي".

وأشار إلى أن الاحتلال لا يحترم رسالتنا الإعلامية التي كفلتها القوانين الدولية:"الاحتلال يكبدني ثمنًا غاليًا جراء رسالتي الإعلامية.. والثمن شمل أسرتي كلها".