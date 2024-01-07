الدحدوح: حمزة كان "شهمًا وبارًا وحنونًا" ولا أعزّه على الله

عبر المراسل الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح عن شعوره بالحزن بعد فقدان نجله حمزة الدحدوح.

قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم :"نحن كلنا أمل ولم نفقد الثقة بالله نتوكل عليه في كل أمورنا".

أضاف: "العالم لا يحرك ساكنًا تجاه ما يتعرض له الصحفيون وأسأل الله أن يتغمدنا برحمته ويتقبلنا في الجنة مع حمزة وأمه وشقيقته وكل الشهداء، وحمزة ابني كان شهمًا وبارًا وحنونًا لكن لا أعزّه علي الله".