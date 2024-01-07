أسامة كمال: الجميع يترقب مجهولًا قادمًا فى منطقتنا العربية

حلل الإعلامي أسامة كمال، حالة المجتمعات حول العالم وخاصة المجتمعات العربية، مع بداية أول أسبوع في العام الجديد.

وقال خلال تقديم برنامجه "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الأحد، الخوف هو الإحساس الأكبر عند الناس خوف من مجهول قادم، فالكل مترقب من حدث كبير في منطقتنا".

أضاف:" الخوف من بكرة بقي في كل بقاع العالم شرقا وغربا، فالخوف لا يمنع من الموت لكنه يمنع من الحياة".

وتابع "نتغلب علي الإحساس ده، متعملش زي إللي بياكل في آخر زاده، وخطط لتحسين حياتك ودخلك، والإنسان يحسن ما يعتقده في نفسه".

وأكمل "طوبي للمساكين بالروح وطوبي للحزنانين، وطوبي للجياع والعطاش، وطوبي للرحماء، وطوبي لكم إذا طردوكم، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السموات".