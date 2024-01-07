الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 495 مخالفة خوذة ورفع 31 سيارة متروكة وسحب 1380 رخصة خلال 24 ساعة

مخالفة
مخالفة

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات موسعة، اليوم الأحد، ضبطت مخالفات لقائدى الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة، والطرق الفرعية، ورفع السيارات المتروكة، وسحب الرخص لعدم وجود «الملصق الإلكتروني» لتحقيق الانضباط في الشارع.

مخالفات عدم ارتداء الخوذة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط495 مخالفة لقائدى الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الأحد، أنه تم شن حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدى الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى، وشددت على قائدى الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وتمكنت شرطة المرور من رفع 31 سيارة ودراجة نارية «متروكة ومتهالكة» من الشوارع في القاهرة والمحافظات.

كما تمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية من سحب 1380 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.

 

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