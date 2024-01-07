الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 8 هاربين من تنفيذ 315 سنة سجن

متهمين
متهمين

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن عن ضبط أحد الأشخاص، بدائرة مركز شرطة الأقصر، محكوم عليه بالحبس 35 سنة و3 أشهر في 14 قضية تبديد، وضبط أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة، محكوم عليه بالحبس 35 سنة وكفالة مالية في 46 قضية تبديد، وضبط أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة، محكوم عليه بالحبس 30 سنة وكفالة مالية في 34 قضية تبديد، وضبط أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، محكوم عليه بالحبس 18 سنة وكفالة مالية في 30 قضية تبديد.

 

هاربون من تنفيذ أحكام قضائية

كما تم ضبط عامل بإحدى الشركات، بدائرة مركز الدلنجات بالبحيرة، محكوم عليه بالحبس 10 سنوات وكفالة مالية في 30 قضية تبديد، وضبط مقاول بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، محكوم عليه بالحبس 62 سنة وشهر وكفالات مالية في 52 قضية وإيصال أمانة وتبديد وشيك، وضبط مالك مؤسسة لتجارة الحديد، بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة، محكوم عليه بالحبس 39 سنة وكفالات مالية في 32 قضية إيصال أمانة وتبديد وشيك وضرب وسرقة تيار كهربائي.

وتم ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، محكوم عليه بالحبس 90 سنة وكفالات مالية في 45 قضية شيكات، وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء هذا في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية، لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

قطاع الأمن العام مركز شرطة الأقصر مركز الدلنجات مالك مؤسسة لتجارة الحديد سرقة تيار كهربائي

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