السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى يعرض لقطات الاحتفال بعيد الميلاد ببعض الكنائس المصرية

أحمد موسى
أحمد موسى

عرض الإعلامي أحمد موسى، بعض اللقطات لاحتفال الإخوة الأقباط بـأعياد الميلاد المجيدة  ببعض الكنائس ومنها كنيسة مارمرقس من مصر الجديدة، وكذلك كنيسة العذراء مريم بشبرا، وكذلك بعض مظاهر الاحتفال بالكنيسة ببروكسل، بحضور السفير بدر عبدالعاطي سفير مصر ببروكسل.

 

واستعرض برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، بعض كلمات للقساوسة خلال الاحتفال ومنها كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي كشفت عن التهاني التي تلقتها الكنيسة من قيادات الدولة وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ومفتي الديار المصرية والوفد المرافق لهما، وكذلك استقبال الكنيسة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للتهنئة بعيد الميلاد، وعدد من كبار المسئولين بالدولة.

ترأس البابا تواضروس للقداس بكاتدرائية ميلاد المسيح

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أحمد موسى الكنائس اعياد الميلاد كنيسة مارمرقس كنيسة العذراء مريم بروكسل البابا تواضروس

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