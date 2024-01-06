السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لافتة إنسانية من الرئيس السيسى عند وصوله مقر كاتدرائية ميلاد المسيح

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمقر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، قبل قليل، لتقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وفور وصول الرئيس استقبله البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، على مدخل الكاتدرائية.

مصافحة الرئيس للأطفال

وعند دخول الرئيس الكاتدرائية حرص على مصافحة المواطنين المشاركين بالقداس، وكان من الملاحظ هو تدافع عدد كبير من الأطفال لمصافحة الرئيس وسط محاولة من الحرس الخاص بمنعهم، ولكن الرئيس أصر على مصافحتهم جميعًا في لافتة إنسانية منه.

الأطفال لافتة انسانية لمصافحة الرئيس البابا تواضروس الرئيس عبدالفتاح السيسي

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