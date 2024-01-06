السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: الرئيس السيسى نجح فى تجفيف وضرب بؤر الفتنة الطائفية

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيصل خلال دقائق لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الكاتدرائية مليئة بالعديد من المواطنين المسلمين والمسيحيين للتهئنة، مؤكدًا أن العيد هو لكل المصريين ويتبادلون فيه التهاني، لأنه لا فرق بيننا.

 

الرئيس السيسي نجح في تجفيف بؤر الفتنة الطائفية

وأكد أن الرئيس السيسي نجح في تجفيف وضرب بؤر الفتنة الطائفية وحرص على سلامة المجتمع على مدار 10 سنوات، وذلك حتى نكون دائمًا معًا ضد أي مخططات خارجية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي اعتاد على حضور قداس عيد الميلاد كل عام، وذلك لإرساء مبدأ المواطنة الحقيقية بين المصريين.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أحمد موسى الرئيس عبدالفتاح السيسي كاتدرائية ميلاد المسيح العاصمة الإدارية الجديدة عيد الميلاد المجيد الفتنة الطائفية

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