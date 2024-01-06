السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

بعث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جميع العاملين بالوزارة، ببرقيـة تهنئـة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والذي يجسد أجمل معاني المحبة والإخاء،
راجيًا من الله عز وجل دوام الأعياد  بالخير والبركة وأن يكون العام الجديد هو عام التقدم والرقي والازدهار، ويحقق فيه المصريون الآمال والطموحات في غد أفضل واستكمال مسيرة البناء والتنمية في إطار الجمهورية الجديدة.

وبهذه المناسبة المجيدة، قدم "القصير" التهنئة للأقباط بوزارة الزراعة ومراكزها البحثية وكل المعاهد والمعامل والهيئات والقطاعات ومديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات، داعيا المولى تبارك وتعالى أن يُعيد هذه المناسبة الجليلة على الشعب المصري العظيم بالخير واليمن والبركات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ‏وأن يحفظ بلدنا الغالية وشعبها ومؤسساتها وقيادتها من كل سوء ومكروه.

وزير الزراعة يهنئ قداسة البابا تواضروس الثانى والأخوة الاقباط بعيد الميلاد

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