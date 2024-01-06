السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عصام شلتوت: زيارة الرئيس السيسى للاعبى المنتخب اليوم كأنها زيارة لكل المصريين

زيارة الرئيس السيسي
زيارة الرئيس السيسي للمنتخب

قال عصام شلتوت، الناقد الرياضي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم للمنتخب الوطني، كأنها زيارة لكل المصريين لهم وينقل لهم آمالهم ويقول لهم كونوا على قدر المسئولية، مؤكدًا أن الكرة هي صانعة البهجة والمزاج المصري.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر بدأت فيها كل القمم الإفريقية والدولية، وهي زيارة لها دلالة في هذا التوقيت، وتؤكد أن هناك اهتمامًا بالمصريين والحديث معهم وأمانة نقل لما نصبو إليه وهم محملون بهذه الآمال والطموح بلا أي ضغوط.

وأكد أن المدينة الدولية بالعاصمة الإدارية بعضها لم يكتمل وهذا من روائع العمل، مشيرًا إلى أن الملعب  بالمدينة الأوليمبية بطراز مصري وأيادٍ مصرية ومصر التي أقامت أهم 10 استادات في العالم وهو استاد القاهرة.

عصام شلتوت الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنتخب للمنتخب الوطني الملاعب الذكية

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