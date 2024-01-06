السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وصول الرئيس السيسى لمقر كاتدرائية ميلاد المسيح للتهنئة بعيد الميلاد.. بث مباشر

الرئيس السيسي يصل
الرئيس السيسي يصل لمقر كاتدرائية ميلاد المسيح للتهنئة بعيد ا

يقدم موقع "الدستور"، بثًا مباشرًا لوصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمقر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي وسط وفد مرافق له بالإضافة إلى مشاركة كل الوزراء وكبار المسئولين بالدولة بالكاتدرائية لتقديم التهنئة.

واستقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وكبار قادة الكنائس المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مدخل الكاتدرائية.

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