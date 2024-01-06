ناقد رياضى: زيارة الرئيس السيسى للمنتخب الوطنى اليوم تمثل دعمًا كبيرًا وفخرًا للاعبين

قال الناقد الرياضي إيهاب الخطيب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتدريبات المنتخب في العاصمة الإدارية، بمثابة دعم للفريق قبل سفره إلى كوت ديفوار للمنافسة على اللقب الإفريقي في بطولة الأمم 2023.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المدينة الأوليمبية التي يتدرب بها الشباب مفخرة جديدة لمصر والمصريين في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن مصر لديها مدينة أوليمبية عالمية تم إنشاؤها على أحدث طراز عالمي.

وتابع، أن الكرة المصرية قوة ناعمة في المنطقة والعالم، والمدينة الأوليمبية تحولت من حلم قبل 5 سنوات إلى واقع الآن، مؤكدًا أن تفقد الرئيس السيسي اليوم بمثابة زيارة أب حنون وتشريف كبير، حيث كانت أعين اللاعبين تلمع من الفرحة بهذه الزيارة التي تمثل دعمًا لهم ويشعرون بالفخر والمسئولية الكبيرة، ويرون أنها حافز على تقديم أكثر ما لديهم في البطولة.

مصر وضعت نفسها على الخريطة العالمية في تنظيم البطولات

وأشار إلى أن مصر وضعت نفسها على الخريطة العالمية في تنظيم البطولات بسبب المنشآت الرياضية التي أنشأتها خلال السنوات الأخيرة والتي تمثلت في ملاعب حديثة.