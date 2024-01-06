السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه لتاجر هيروين في بني سويف

حبس متهم
حبس متهم

عاقبت محكمة جنايات بني سويف حضوريا عاطل، مقيم بعزبة صالح قنديل بمركز ببا، بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه، ومصادرة الهيروين المضبوط وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالله رشوان، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف عبد الحكم، ومحمد فاروق أمين، وأمانة سر أمجد سمير.

وكشفت التحقيقات أن المتهم، أحرز مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، 

كشفت شهادة، معاون مباحث مركز ببا، أمام المحكمة بأنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر في حق المتهم أبصر المتهم جالسا على إحدى النواصى بمدخل عزبة صالح قنديل، فترجل مسرعا من الدراجة النارية التي كان يستقلها وقام بضبطه وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على كيس شفاف بداخله عدد من اللفات السلوفانية وبداخلها مخدر الهيروين ومبلغ 95 جنيها، وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بإحرازها.

كشف تقرير المعمل الكمياوي أن المضبوطات عبارة عن 47 لفافة بداخل كل منها مخدر الهيروين، مشيرة إلى أنها لا تعول على إنكار المتهم لما أسند إليه بالتحقيقات، وأنها تطمئن إلى أدلة الثبوت ولا يعد إنكار المتهم في المحكمة إلا دربا من دروب دفع الاتهام المحدق به عنه.

مخدر الهيروين محكمة جنايات بني سويف الهيروين المستشار محمد عبدالله رشوان

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