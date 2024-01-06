وفاة أسطورة البرازيل ماريو زاجالو عن عمر 92 عامًا

توفي ماريو زاجالو، أحد أبرز أساطير كرة القدم البرازيلية، عن عمر 92 عامًا، وفقًا لما نشر على حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، اليوم السبت.

وكان ماريو زاجالو قد توج بكأس العالم لكرة القدم أربع مرات مع البرازيل كلاعب ومدرب.

زاجالو، كلاعب، كان أحد العناصر الأساسية لمنتخب «سيليساو»، الذي توج مرتين بلقب كأس العالم عامي 1958 و1962، إلى جانب نجوم مثل بيليه وجارينشا.

وبعد الاعتزال، دخل زاجالو عالم التدريب، وأشرف على تدريب منتخب البرازيل، الذي قاده لتحقيق لقب كأس العالم عام 1970، حيث كان الفريق يضم عددًا من النجوم، من بينهم بيليه، ريفيلينو، جيرزينيو، توستاو وجيرسون.

وشغل زاجالو في مونديال 1994 بالولايات المتحدة، منصب مساعد المدرب كارلوس ألبرتو باريرا، الذي شهد تتويج منتخب «راقصي السامبا» بلقب البطولة للمرة الرابعة في تاريخه.

وفي كأس العالم 1998، كان زاجالو على رأس الإدارة الفنية لمنتخب «سيليساو» الذي تأهل إلى المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام فرنسا المضيفة بثلاثية نظيفة.

وغادر أسطورة كرة القدم البرازيلية مستشفى بارا دور في ريو دي جينيرو، شهر نوفمبر الماضي، بعدما رقد فيه لأكثر من أسبوعين بسبب التهاب في المسالك البولية.

وفي عام 2022، سبق للمدرب البرازيلي الراحل أن أمضى أسبوعين في العناية المركزة في نفس المستشفى، بسبب عدوى في الجهاز التنفسي.