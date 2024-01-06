السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وفاة أسطورة البرازيل ماريو زاجالو عن عمر 92 عامًا

ماريو زاجالو
ماريو زاجالو

توفي ماريو زاجالو، أحد أبرز أساطير كرة القدم البرازيلية، عن عمر 92 عامًا، وفقًا لما نشر على حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، اليوم السبت.

وكان ماريو زاجالو قد توج بكأس العالم لكرة القدم أربع مرات مع البرازيل كلاعب ومدرب.

زاجالو، كلاعب، كان أحد العناصر الأساسية لمنتخب «سيليساو»، الذي توج مرتين بلقب كأس العالم عامي 1958 و1962، إلى جانب نجوم مثل بيليه وجارينشا.

وبعد الاعتزال، دخل زاجالو عالم التدريب، وأشرف على تدريب منتخب البرازيل، الذي قاده لتحقيق لقب كأس العالم عام 1970، حيث كان الفريق يضم عددًا من النجوم، من بينهم بيليه، ريفيلينو، جيرزينيو، توستاو وجيرسون.

وشغل زاجالو في مونديال 1994 بالولايات المتحدة، منصب مساعد المدرب كارلوس ألبرتو باريرا، الذي شهد تتويج منتخب «راقصي السامبا» بلقب البطولة للمرة الرابعة في تاريخه.

وفي كأس العالم 1998، كان زاجالو على رأس الإدارة الفنية لمنتخب «سيليساو» الذي تأهل إلى المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام فرنسا المضيفة بثلاثية نظيفة.

وغادر أسطورة كرة القدم البرازيلية مستشفى بارا دور في ريو دي جينيرو، شهر نوفمبر الماضي، بعدما رقد فيه لأكثر من أسبوعين بسبب التهاب في المسالك البولية.

وفي عام 2022، سبق للمدرب البرازيلي الراحل أن أمضى أسبوعين في العناية المركزة في نفس المستشفى، بسبب عدوى في الجهاز التنفسي.

ماريو زاجالو كأس العالم بيليه منتخب البرازيل مونديال 1994 كأس العالم 1998

مواد متعلقة

بعد تضامنه مع غزة.. القضاء الفرنسى يصدر حكمه على الجزائرى يوسف عطال

رسميًا.. غياب ويلفريد نديدي عن صفوف منتخب نيجيريا للإصابة

المنتخب القطري يعلن قائمته النهائية استعدادا لكأس أمم آسيا 2023

بعثة منتخب اليد تغادر القاهرة للمشاركة في الدوري الذهبي استعدادًا لأمم إفريقيا 2024

موعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار

رسميًا.. أمين جويري يغيب عن صفوف منتخب الجزائر خلال كأس أمم إفريقيا 2023

غانا تُعلن قائمتها النهائية استعدادًا لكأس أمم إفريقيا

الشباب السعودى يقترب من التعاقد مع مدير فنى جديد

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

عاجل..التفاصيل الكاملة.. الأهلي يحسم صفقة المهاجم وسام أبوعلي

بعد زيارتها الأهرامات ومتحف الحضارة.. سوناكشى سينها تنشر صورها وسط معالم الأقصر

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

صراع محتمل.. هل تندلع الحرب العالمية الثالثة في القطب الشمالي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

حلقة النار