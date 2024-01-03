الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعثة منتخب اليد تغادر القاهرة للمشاركة في الدوري الذهبي استعدادًا لأمم إفريقيا 2024

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد

غادرت مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، بعثة المنتخب المصري لكرة اليد، إلى الدنمارك، وذلك لخوض منافسات الدورى الذهبى، في إطار التحضيرات لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2024.

وستقام منافسات الدوري الذهبي لكرة اليد، خلال الفترة من 4 الى 7 يناير الجاري بمشاركة منتخبات الدنمارك ومصر والنرويج وهولندا، وذلك فى المرحلة الأخيرة لاستعدادات منتخب مصر لبطولة كأس الامم الإفريقية المقبلة في نسختها الـ 26 والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 الى 27 يناير الجاري.

جدول مباريات منتخبنا الوطنى المصرى في الدوري الذهبي بالدنمارك

الخميس 4 يناير.. مباراة مصر وهولندا، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

السبت 6 يناير.. مباراة مصر والدانمارك، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الأحد 7 يناير.. مباراة مصر والنرويج الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وكان الإسباني خوان كارلوس باستور، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، قائمة الفريق الذي يستعد للسفر للدنمارك للمشاركة في بطولة الدوري الذهبي.

واستقر المدير الفني الاسباني علي 18 لاعبا هم، كريم هنداوي ومحمد علي وأحمد هشام سيسه ومازن رضا وعبد الرحمن فيصل وعلي زين وأحمد خيري وسيف الدرع ويحيي الدرع ويحيى خالد ومحسن رمضان ومهاب سعيد ومحمد سند وأكرم يسري وإبراهيم المصري وأحمد عادل ومحمد ممدوح هاشم وخالد وليد. 

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية 2024، والتي تضم أيضًا كل من غينيا والكاميرون والكونغو.

كأس الأمم الإفريقية 2024 المنتخب المصري لكرة اليد مصر الدوري الذهبي لكرة اليد خوان كارلوس باستور

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